https://arabic.sputniknews.com/20220614/تركيا-تقول-إن-تحذيرات-بعض-الدول-لمواطنيها-من-السفر-إلى-أراضيها-مرتبطة-بتطورات-دولية-ودوافع-مختلفة-1063565399.html

تركيا تقول إن تحذيرات بعض الدول لمواطنيها من السفر إلى أراضيها مرتبطة بتطورات دولية ودوافع مختلفة

تركيا تقول إن تحذيرات بعض الدول لمواطنيها من السفر إلى أراضيها مرتبطة بتطورات دولية ودوافع مختلفة

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن "تحذيرات بعض الدول لمواطنيها من السفر إلى أراضيها مرتبطة بتطورات دولية ودوافع مختلفة"، مؤكدة أنها "بلد آمن... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T10:08+0000

2022-06-14T10:08+0000

2022-06-14T10:08+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وصرحت الخارجية التركية ـ في بيان لها، نقلته قناة "TRT" التركية، أن "تحذيرات بعض الدول لمواطنيها من السفر إلى تركيا مرتبطة بتطورات دولية ودوافع مختلفة".وأضافت: "تركيا بلد آمن وتواصل كفاحها ضد المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج دون التمييز بينها بأكثر الطرق فعالية"، مبينة أن "ذلك يتم من خلال العمليات المحلية والعابرة للحدود".وأكد البيان أن "تركيا تساهم في أمن المجتمع الدولي في الوقت الذي تواصل فيه كفاحها ضد الإرهاب"، مضيفا أن "الأمر يعلمه ويقدره المجتمع الدولي".واختتم البيان، "تركيا تتخذ التدابير اللازمة في إطار مكافحة الإرهاب، وأن النتائج الإيجابية في ذلك الصدد واضحة للعيان".وقررت إسرائيل، أمس الاثنين، "رفع مستوى التحذير من السفر إلى مدينة إسطنبول إلى الحد الأقصى"، ضمن تحذيرات رسمية من السفر لتركيا على خلفية إحباط ما وصفته تل أبيب بمخططات إيرانية لاستهداف مصالح إسرائيلية في تركيا.ونشرت هيئة مكافحة الإرهاب التابعة لهيئة الأمن القومي، بيانًا جاء فيه "رفع مستوى التحذير من السفر إلى إسطنبول إلى المستوى 4، وهو أعلى مستوى"، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على خلفية "خشية الأجهزة الأمنية من محاولات إيرانية لضرب أهداف إسرائيلية في كل أنحاء العالم، وفي تركيا بشكل خاصوحث البيان، "الإسرائيليين الموجودين في إسطنبول على مغادرة المدينة بأقرب وقت ممكن". داعيا "الإسرائيليين الذين يخططون للسفر إلى تركيا للامتناع عن الوصول إليها حتى إشعار آخر".وأشارت هيئة مكافحة الإرهاب إلى "وجود تحذير سفر على مستوى 3 (متوسط) إلى باقي أنحاء تركيا"، داعية إلى الامتناع عن السفر غير الضروري إلى بقية أنحاء هذه الدولة أيضا.ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، في وقت سابق، مواطنيه إلى عدم السفر إلى تركيا والعودة إلى البلاد بأقرب وقت، وذلك بعد ما قال إنها سلسلة من المحاولات للهجوم على الإسرائيليين الذين ذهبوا في إجازة إلى إسطنبول.وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن "مسؤولين أمنيين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم الأتراك بشأن النوايا لشن هجمات على إسرائيليين على الأراضي التركية، وطلبوا منهم المساعدة في إحباط الهجمات"، مضيفة أن "تلك الهجمات خططت لها شبكة إيرانية تعمل في تركيا".وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، في وقت سابق، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية.وأفادت القناة العبرية "الـ13" بأن الرقابة الإسرائيلية سمحت بنشر أخبار تفيد بأن إسرائيل وتركيا نجحتا في إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في تركيا، الشهر الماضي.

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