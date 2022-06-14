https://arabic.sputniknews.com/20220614/رومانيا-تطالب-الناتو-بـ5000-جندي-من-أجل-انتشار-طويل-الأمد-1063575252.html
رومانيا تطالب الناتو بـ5000 جندي من أجل "انتشار طويل الأمد"
رومانيا تطالب الناتو بـ5000 جندي من أجل "انتشار طويل الأمد"
طلبت رومانيا من الناتو نشر مزيد من قواته لفترة طويلة الأمد، متحدثة عن 5000 جندي. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:54+0000
2022-06-14T11:54+0000
2022-06-14T11:54+0000
رومانيا
الناتو
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شيسيناو- سبوتنيك. قال وزير الخارجية الروماني، بوغدان أوريسكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده بحاجة إلى أن يقوم الناتو بنشر مزيد من القوات تتجاوز 5000 جندي في البلاد في مهمة طويلة الأمد.وقال أوريسكو: "نحن مهتمون بوجود طويل الأمد لحلفاء الناتو على الجانب الشرقي، في صيغة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ليس فقط من حيث عدد القوات في رومانيا، ولكن أيضًا من حيث العديد من المعايير الأخرى".وكان الناتو قد بدأ تشكيل مجموعة قتالية متعددة الجنسيات في رومانيا في الأول من مايو/ أيار الماضي، وتأمل بوخارست أن تنتهي هذه العملية بحلول نهاية العام، اعتمادًا على وتيرة الانتشار والدول التي سيشكل جنودها الوحدة، وفقًا لما ذكره الدبلوماسي الكبير.وفي الـ24 من مارس/ آذار، وافق قادة الناتو على تعزيز الجناح الشرقي للحلف من خلال نشر أربع مجموعات قتالية جديدة في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا عقب قمة الناتو الاستثنائية في بروكسل حول أوكرانيا.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لسحب القوات القتالية من أوروبا، وأعلنت واشنطن عن خطط لتوسيع وجودها في رومانيا ودول أخرى، في بيان أشاد به الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.
https://arabic.sputniknews.com/20220504/رومانيا-توافق-على-دخول-كتيبة-برية-وجوية-أمريكية-إلى-البلاد-لتعزيز-دفاعات-الناتو-1061841685.html
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رومانيا, الناتو
رومانيا تطالب الناتو بـ5000 جندي من أجل "انتشار طويل الأمد"
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طلبت رومانيا من الناتو نشر مزيد من قواته لفترة طويلة الأمد، متحدثة عن 5000 جندي.
شيسيناو- سبوتنيك. قال وزير الخارجية الروماني، بوغدان أوريسكو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده بحاجة إلى أن يقوم الناتو بنشر مزيد من القوات تتجاوز 5000 جندي في البلاد في مهمة طويلة الأمد.
وقال أوريسكو: "نحن مهتمون بوجود طويل الأمد لحلفاء الناتو
على الجانب الشرقي، في صيغة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ليس فقط من حيث عدد القوات في رومانيا، ولكن أيضًا من حيث العديد من المعايير الأخرى".
ودعا وزير الخارجية إلى "وجود أكثر ثباتا" على رأس أكثر من 5000 جندي من الحلفاء المتمركزين حاليا في رومانيا.
وكان الناتو قد بدأ تشكيل مجموعة قتالية متعددة الجنسيات في رومانيا في الأول من مايو/ أيار الماضي، وتأمل بوخارست أن تنتهي هذه العملية بحلول نهاية العام، اعتمادًا على وتيرة الانتشار والدول التي سيشكل جنودها الوحدة، وفقًا لما ذكره الدبلوماسي الكبير.
وفي الـ24 من مارس/ آذار، وافق قادة الناتو
على تعزيز الجناح الشرقي للحلف من خلال نشر أربع مجموعات قتالية جديدة في رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا عقب قمة الناتو الاستثنائية في بروكسل حول أوكرانيا.
حتى قبل بدء العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا، أشار الناتو إلى خطط لتعزيز وجوده في أوروبا، والجزء الشرقي منها على وجه الخصوص.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لسحب القوات القتالية من أوروبا، وأعلنت واشنطن عن خطط لتوسيع وجودها في رومانيا ودول أخرى، في بيان أشاد به الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.