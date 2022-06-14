https://arabic.sputniknews.com/20220614/منصة-كوين-بيس-تعلن-تسريحها-18-من-إجمالي-قوتها-العاملة-وسط-الخسائر-الكبيرة-للعملات-المشفرة-1063593442.html

منصة "كوين بيس" تعلن تسريحها 18% من إجمالي قوتها العاملة وسط الخسائر الكبيرة للعملات المشفرة

منصة "كوين بيس" تعلن تسريحها 18% من إجمالي قوتها العاملة وسط الخسائر الكبيرة للعملات المشفرة

أعلنت منصة "كوين بيس"، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لتسريح نحو 1100 موظف، أو 18% من إجمالي قوتها العاملة. 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T15:55+0000

2022-06-14T15:55+0000

2022-06-14T15:55+0000

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وذكرت منصة العملات المشفرة في ملف تنظيمي إن قوتها العاملة ستنخفض إلى نحو 5000 عامل بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت "كويس بيس" في إلغاء عروض العمل عبر بريد إلكتروني جماعي لمرشحي التوظيف.وتأتي الأنباء بعد ما يقرب من شهر من بدء سوق العملات المشفرة في الانهيار، إذ تراجعت عملة "بيتكوين" لما يقرب من 12 أسبوعا متتاليا، التي انخفضت من أعلى مستوياتها بالقرب من 50 ألف دولار إلى 22،002 دولار أمريكي اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.وتسبب انهيار العملة المشفرة في خسارة المتداولين لحوالي 2 تريليون دولار منذ ذروتها في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لشبكة "إن بي سي" الأمريكية.وانخفض سهم منصة "كوين بيس" بنحو 5 بالمئة في تداول ما قبل السوق، بعد أنباء عن المزيد من عمليات التسريح.وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كوين بيس"، برايان أرمسترونغ، إن القرار قد تم اتخاذه نتيجة مخاوف تتعلق بركود وشيك قد يؤدي إلى شتاء جديد للعملات المشفرة.وتابع أرمسترونغ أن العمال الذين تم تسريحهم على ما لا يقل عن 14 أسبوع من التعويضات المالية.

https://arabic.sputniknews.com/20220614/اضطراب-سوق-العملات-المشفرة-يتواصل-وبيتكوين-تتراجع-إلى-21-ألف-دولار-1063591673.html

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