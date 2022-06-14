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https://arabic.sputniknews.com/20220614/هونغ-كونغ-تلعب-في-كأس-آسيا-لأول-مرة-منذ-1968-1063561368.html
هونغ كونغ تلعب في كأس آسيا لأول مرة منذ 1968
هونغ كونغ تلعب في كأس آسيا لأول مرة منذ 1968
احتفلت هونغ كونغ بحدث تاريخي لأول مرة منذ عام 1968، حيث وصلت إلى كأس آسيا. 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T09:15+0000
2022-06-14T09:15+0000
أحداث هونغ كونغ
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وحسب "أ ف ب"، تلعب هونغ كونغ مباراة مع الهند اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس آسيا 2023. ووصلت هونغ كونغ إلى هذه المرحلة بعد فوز فلسطين على الفلبين بأربعة أهداف مقابل لا شيء. ولم يكن تأثير فوز فلسطين لصالحها فقط بل للهند ولهونغ كونغ التي وعلى الرغم من تعليقها للدوري المحلي بسبب إصابات فيروس كورونا، إلا أنها استطاعت الوصول إلى كأس آسيا. كتب اللاعب وونغ واي، وهو لاعب الوسط في هونغ كونغ، "لقد فعلناها". وكان من المقرر أن تقام كأس آسيا في الصين، لكنها انسحبت من التنظيم بسبب فيروس كورونا، وحتى الآن لم يتحدد بعد المكان الجديد.
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أحداث هونغ كونغ

هونغ كونغ تلعب في كأس آسيا لأول مرة منذ 1968

09:15 GMT 14.06.2022
© AFP 2022 / Anthony Wallaceطلاب مدرسة يسيرون في أحد شوارع هونغ كونغ، 4 يوليو 2016
طلاب مدرسة يسيرون في أحد شوارع هونغ كونغ، 4 يوليو 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
© AFP 2022 / Anthony Wallace
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احتفلت هونغ كونغ بحدث تاريخي لأول مرة منذ عام 1968، حيث وصلت إلى كأس آسيا.
وحسب "أ ف ب"، تلعب هونغ كونغ مباراة مع الهند اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات كأس آسيا 2023.
ووصلت هونغ كونغ إلى هذه المرحلة بعد فوز فلسطين على الفلبين بأربعة أهداف مقابل لا شيء.
ولم يكن تأثير فوز فلسطين لصالحها فقط بل للهند ولهونغ كونغ التي وعلى الرغم من تعليقها للدوري المحلي بسبب إصابات فيروس كورونا، إلا أنها استطاعت الوصول إلى كأس آسيا.
كتب اللاعب وونغ واي، وهو لاعب الوسط في هونغ كونغ، "لقد فعلناها".
وكان من المقرر أن تقام كأس آسيا في الصين، لكنها انسحبت من التنظيم بسبب فيروس كورونا، وحتى الآن لم يتحدد بعد المكان الجديد.
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