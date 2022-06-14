https://arabic.sputniknews.com/20220614/واشنطن-وحلفاؤها-يبحثون-هذا-الأسبوع-المساعدة-الأمنية-الإضافية-إلى-أوكرانيا-1063593916.html

واشنطن وحلفاؤها يبحثون هذا الأسبوع المساعدة الأمنية الإضافية إلى أوكرانيا

واشنطن وحلفاؤها يبحثون هذا الأسبوع المساعدة الأمنية الإضافية إلى أوكرانيا

أعلنت السفيرة الأمريكية لدى الناتو جوليان سميث، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيبحثون خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في بروكسل هذا الأسبوع... 14.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-14T16:09+0000

2022-06-14T16:09+0000

2022-06-14T16:09+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الناتو

أخبار أوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت سميث، في مؤتمر صحفي "اعتبارا من يوم الأربعاء، تستضيف الولايات المتحدة مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، سوف يراجعون المساعدة الأمنية الإضافية التي يمكنهم تقديمها على المدى القريب والمتوسط والطويل لمساعدة أوكرانيا على الانتصار في هذه الحرب".وأضافت سميث "بعد اجتماع مجموعة الاتصال، سينضم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى وزراء دفاع الناتو لمناقشة خط أساس جديد لموقف الردع والدفاع"، مشيرة إلى أن "الإعلانات حول وضع قوة التحالف العسكري متوقعة خلال قمة الناتو في مدريد يومي 29 و 30 حزيران/يونيو".وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين بعدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة عالية الدقة ضد منشآت عسكرية محددة.

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