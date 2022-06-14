https://arabic.sputniknews.com/20220614/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يدعو-إلى-تشكيل-قوة-إقليمية-بقيادة-أمريكا-وبعض-الدول-العربية-لمواجهة-إيران-1063574364.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكا وبعض الدول العربية لمواجهة إيران
وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكا وبعض الدول العربية لمواجهة إيران
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إلى "تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إيران". 14.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-14T11:49+0000
2022-06-14T11:49+0000
2022-06-14T11:49+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5386af7741c4660c73d4973713d0024f.jpg
ونقل مكتب غانتس قوله في خطاب "ثمة ضرورة لبناء قوة مشتركة إقليمية بقيادة أمريكية وتشمل الدول العربية المتحالفة مع واشنطن لمواجهة العدوان الإيراني ونحن نعمل على ذلك"، وذلك حسب وكالة رويترز.وأضاف أن "مثل هذا التعاون من شأنه أن يعزز قوة جميع الأطراف المعنية"، مشيرا إلى "دول الخليج العربية التي اقتربت أكثر من إسرائيل في إطار حملة دبلوماسية برعاية الولايات المتحدة عام 2020، وكذلك مصر والأردن.وكان مسؤول إيراني، قال مساء أمس الاثنين، إن بلاده "تعتقد أن إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما".ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن المسؤول الإيراني، قوله إننا "نعتقد أن إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما"، لافتا إلى أن "مهندس الطيران أيوب الإنتصاري والجيولوجي كمران أغملائي عانيا من أعراض تسمم قبل الوفاة".وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.يأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية الشهر الماضي".
https://arabic.sputniknews.com/20220614/مسؤول-استخباري-إسرائيلي-سابق-الإيرانيون-قرروا-الانتقام-1063559827.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2131923b2c1b94e59a77ad4ba386650c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة أمريكا وبعض الدول العربية لمواجهة إيران
تابعنا عبر
دعا وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إلى "تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة إيران".
ونقل مكتب غانتس قوله في خطاب "ثمة ضرورة لبناء قوة مشتركة إقليمية بقيادة أمريكية وتشمل الدول العربية المتحالفة مع واشنطن لمواجهة العدوان الإيراني ونحن نعمل على ذلك"، وذلك حسب وكالة رويترز
.
وأضاف أن "مثل هذا التعاون من شأنه أن يعزز قوة جميع الأطراف المعنية"، مشيرا إلى "دول الخليج العربية التي اقتربت أكثر من إسرائيل في إطار حملة دبلوماسية برعاية الولايات المتحدة عام 2020، وكذلك مصر والأردن.
وكان مسؤول إيراني، قال مساء أمس الاثنين، إن بلاده "تعتقد أن إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين
بتسميم طعامهما".
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية
، عن المسؤول الإيراني، قوله إننا "نعتقد أن إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما"، لافتا إلى أن "مهندس الطيران أيوب الإنتصاري والجيولوجي كمران أغملائي عانيا من أعراض تسمم قبل الوفاة".
وفي الثالث من الشهر الجاري، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر مطلع، أن أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني قتل بحادثة داخل منزله، كما نفى المصدر في الوقت نفسه أنباء عن اغتيال العقيد في الحرس الثوري علي إسماعيل زاده.
وفي 22 مايو/ أيار الماضي، لقي العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مصرعه
برصاص أطلقه شخصان كانا على دراجة نارية في طهران، أثناء عودته إلى منزله.
يأتي ذلك في وقت ذكرت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق، أن "إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا على أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية الشهر الماضي".