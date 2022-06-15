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الصدر لنواب كتلته: لا تراجع عن الاستقالة من البرلمان
الصدر لنواب كتلته: لا تراجع عن الاستقالة من البرلمان
أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، لنواب كتلته أنه لا تراجع عن الاستقالة التي قدموها لرئاسة البرلمان. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T19:00+0000
2022-06-15T19:00+0000
2022-06-15T19:00+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر مطلع أن الصدر أبلغ نواب الكتلة خلال اجتماع الحنانة، أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية.ويوم الأحد، وجه زعيم التيار الصدري، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.جاء ذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".من جانبه وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الرئيس-العراقي-الإرهاب-كلفنا-موجات-نزوح-داخلية-وخارجية-1063663054.html
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أخبار العراق اليوم
الصدر لنواب كتلته: لا تراجع عن الاستقالة من البرلمان
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أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، لنواب كتلته أنه لا تراجع عن الاستقالة التي قدموها لرئاسة البرلمان.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية
عن مصدر مطلع أن الصدر أبلغ نواب الكتلة خلال اجتماع الحنانة، أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية.
ويوم الأحد، وجه زعيم التيار الصدري
، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
جاء ذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".
من جانبه وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.