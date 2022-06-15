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حزب "الليكود" المعارض: بينيت يكبل أيادي الجيش الإسرائيلي ويعرض أمن البلاد للخطر
حزب "الليكود" المعارض: بينيت يكبل أيادي الجيش الإسرائيلي ويعرض أمن البلاد للخطر
اتهم حزب "الليكود" الإسرائيلي المعارض نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، بتكبيل أيادي الجيش الإسرائيلي. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T15:58+0000
2022-06-15T15:58+0000
أخبار العالم العربي
تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
إسرائيل
نفتالي بينيت
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ونشر الحساب الرسمي للموقع الإلكتروني للحزب "الليكود" تغريدة جديدة على حسابه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، اتهم فيها نفتالي بينيت بأنه يكبل أيادي الجيش الإسرائيلي.وأوضح حزب "الليكود" أن نفتالي بينيت والائتلاف الحاكم في تل أبيب يقوضان الردع الإسرائيلي ويهددان أمن البلاد بهدف البقاء السياسي في سدة الحكم.وفي السياق ذاته، توقع عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" المعارض، يوآف قيش، الأحد الماضي، انهيار الائتلاف الحاكم في بلاده، بزعامة نفتالي بينيت.ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قيش، أن حكومة نفتالي بينيت قد أنهت طريقها، وأن حزب الليكود المعارض، بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق، يتحدث مع الجميع في الكنيست "البرلمان الإسرائيلي".وشدد يوآف قيش على أن حزب الليكود سينتظر حتى نهاية الشهر وسوف ينهار الائتلاف الحاكم في إسرائيل من تلقاء نفسه.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد توعد من يعرض الحكومة للخطر من الداخل بدفع الثمن.وجاءت تصريحات لابيد على خلفية التفكك التدريجي للائتلاف الحكومي الذي تشكل العام الماضي بالاتفاق بينه وبين رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، مع وجود أعضاء كنيست متمردين من اليسار ومنشقين آخرين من اليمين داخل الائتلاف.
إسرائيل
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أخبار العالم العربي, تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة, إسرائيل, نفتالي بينيت

حزب "الليكود" المعارض: بينيت يكبل أيادي الجيش الإسرائيلي ويعرض أمن البلاد للخطر

15:58 GMT 15.06.2022
© AFP 2022 / RONEN ZVULUNرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
© AFP 2022 / RONEN ZVULUN
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اتهم حزب "الليكود" الإسرائيلي المعارض نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، بتكبيل أيادي الجيش الإسرائيلي.
ونشر الحساب الرسمي للموقع الإلكتروني للحزب "الليكود" تغريدة جديدة على حسابه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، اتهم فيها نفتالي بينيت بأنه يكبل أيادي الجيش الإسرائيلي.
وأوضح حزب "الليكود" أن نفتالي بينيت والائتلاف الحاكم في تل أبيب يقوضان الردع الإسرائيلي ويهددان أمن البلاد بهدف البقاء السياسي في سدة الحكم.
وفي السياق ذاته، توقع عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الليكود" المعارض، يوآف قيش، الأحد الماضي، انهيار الائتلاف الحاكم في بلاده، بزعامة نفتالي بينيت.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قيش، أن حكومة نفتالي بينيت قد أنهت طريقها، وأن حزب الليكود المعارض، بقيادة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق، يتحدث مع الجميع في الكنيست "البرلمان الإسرائيلي".
وشدد يوآف قيش على أن حزب الليكود سينتظر حتى نهاية الشهر وسوف ينهار الائتلاف الحاكم في إسرائيل من تلقاء نفسه.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد توعد من يعرض الحكومة للخطر من الداخل بدفع الثمن.
وجاءت تصريحات لابيد على خلفية التفكك التدريجي للائتلاف الحكومي الذي تشكل العام الماضي بالاتفاق بينه وبين رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، مع وجود أعضاء كنيست متمردين من اليسار ومنشقين آخرين من اليمين داخل الائتلاف.
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