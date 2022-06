4 آثار مدهشة لشرب الحليب وفق خبراء تغذية

تقول الدكتورة كارلي نولز، اختصاصية التغذية: "أوصي بشرب الحليب لأي شخص يتطلع إلى إضافة المزيد من البروتين والفيتامينات مثل فيتامين أ، ب 12، د إلى نظامهم الغذائي.. الحليب المفضل لدي شخصيا هو الحليب كامل الدسم"، وفق موقع " Eat This, Not That".