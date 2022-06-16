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الإمارات ستكون ضيفة شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي عام 2023
الإمارات ستكون ضيفة شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي عام 2023
وقع الجانبان الروسي والإماراتي على اتفاقية ستشارك بموجبها الإمارات بصفة ضيفة شرف، في منتدى بطرسورغ الاقتصادي الدولي في نسخته للعام 2023. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T19:13+0000
2022-06-16T19:13+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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ووقع على هذه الاتفاقية من الجانب الروسي ألكسندر ستوغليف، مدير مؤسسة "روس كونغرس" المنظمة للمنتدى، ومن الجانب الإماراتي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اليوم الخميس على هامش فعاليات المنتدى التي انطلقت أمس الأربعاء.وتشارك الإمارات في المنتدى هذا العام من خلال وفد يترأسه وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي.وهذا العام مصر هي التي تشارك في هذا الحدث الاقتصادي بصفة ضيفة شرف، وذلك بعد أن شاركت قطر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2021، وفقا لـ "RT".يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزيرة-الصناعة-المصرية-من-منتدى-سانت-بطرسبورغ-حريصون-على-المشاركة-ونرحب-بكل-الاستثمارات-في-بلادنا-1063706603.html
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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

الإمارات ستكون ضيفة شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي عام 2023

19:13 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / Olga Maltsevaمشاركون في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، يونيو 15 عام 2022
مشاركون في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، يونيو 15 عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / Olga Maltseva
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وقع الجانبان الروسي والإماراتي على اتفاقية ستشارك بموجبها الإمارات بصفة ضيفة شرف، في منتدى بطرسورغ الاقتصادي الدولي في نسخته للعام 2023.
ووقع على هذه الاتفاقية من الجانب الروسي ألكسندر ستوغليف، مدير مؤسسة "روس كونغرس" المنظمة للمنتدى، ومن الجانب الإماراتي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اليوم الخميس على هامش فعاليات المنتدى التي انطلقت أمس الأربعاء.
وتشارك الإمارات في المنتدى هذا العام من خلال وفد يترأسه وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي.
وهذا العام مصر هي التي تشارك في هذا الحدث الاقتصادي بصفة ضيفة شرف، وذلك بعد أن شاركت قطر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2021، وفقا لـ "RT".
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، منتدى سانت بطرسبورغ الروسي، 16 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
وزيرة الصناعة المصرية من منتدى سانت بطرسبورغ: حريصون على المشاركة ونرحب بكل الاستثمارات في بلادنا
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