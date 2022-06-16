https://arabic.sputniknews.com/20220616/الإمارات-ستكون-ضيفة-شرف-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-عام-2023-1063741994.html

الإمارات ستكون ضيفة شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي عام 2023

الإمارات ستكون ضيفة شرف في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي عام 2023

وقع الجانبان الروسي والإماراتي على اتفاقية ستشارك بموجبها الإمارات بصفة ضيفة شرف، في منتدى بطرسورغ الاقتصادي الدولي في نسخته للعام 2023. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T19:13+0000

2022-06-16T19:13+0000

2022-06-16T19:13+0000

روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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ووقع على هذه الاتفاقية من الجانب الروسي ألكسندر ستوغليف، مدير مؤسسة "روس كونغرس" المنظمة للمنتدى، ومن الجانب الإماراتي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، اليوم الخميس على هامش فعاليات المنتدى التي انطلقت أمس الأربعاء.وتشارك الإمارات في المنتدى هذا العام من خلال وفد يترأسه وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي.وهذا العام مصر هي التي تشارك في هذا الحدث الاقتصادي بصفة ضيفة شرف، وذلك بعد أن شاركت قطر بهذه الصفة في نسخة المنتدى للعام 2021، وفقا لـ "RT".يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/وزيرة-الصناعة-المصرية-من-منتدى-سانت-بطرسبورغ-حريصون-على-المشاركة-ونرحب-بكل-الاستثمارات-في-بلادنا-1063706603.html

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روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي