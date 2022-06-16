https://arabic.sputniknews.com/20220616/الحرية-والتغيير-تلتقي-سفراء-أجانب-في-السودان-لمناقشة-تطورات-الأوضاع-في-البلاد-1063709844.html

"الحرية والتغيير" تلتقي سفراء أجانب في السودان لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد

"الحرية والتغيير" تلتقي سفراء أجانب في السودان لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد

ناقش وفد من قوى الحرية والتغيير نتائج مباحثاته مع القادة العسكريين في السودان، خلال لقائه مع عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في السودان. 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T12:32+0000

2022-06-16T12:32+0000

2022-06-16T12:32+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

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وقال بيان الائتلاف الحاكم بهذا الشأن إن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية استقبلت وفدا لممثلين من دولة جنوب السودان وسفراء دول الترويكا والسفير الإماراتي إضافة إلى المجموعة الأوربية.وأوضح البيان أنه تم إرسال رسالة إلى مصر لتوضيح ما تم تناولها خلال اللقاء مع القادة العسكريين الذي جرى قبل أيام.وعقد ممثلين للائتلاف الحاكم، في 9 يونيو/ حزيران الجاري، أول لقاء لهم مع المكون العسكري منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بوساطة سعودية أمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، اليوم الخميس.ولفت البيان إلى أن رؤية الحرية والتغيير ركزت على أهمية دعم العملية السياسية في البلاد وإقامة دولة مدنية لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر/ أيلول.يذكر أن قوى الحرية والتغيير تتمسك بعدم العودة للشراكة مع المكون العسكري مجددا، وتعمل على وضع رؤية متكاملة لتسليم السلطة للمدنيين.

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