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"الحرية والتغيير" تلتقي سفراء أجانب في السودان لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد
"الحرية والتغيير" تلتقي سفراء أجانب في السودان لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد
ناقش وفد من قوى الحرية والتغيير نتائج مباحثاته مع القادة العسكريين في السودان، خلال لقائه مع عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في السودان. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T12:32+0000
2022-06-16T12:32+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقال بيان الائتلاف الحاكم بهذا الشأن إن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية استقبلت وفدا لممثلين من دولة جنوب السودان وسفراء دول الترويكا والسفير الإماراتي إضافة إلى المجموعة الأوربية.وأوضح البيان أنه تم إرسال رسالة إلى مصر لتوضيح ما تم تناولها خلال اللقاء مع القادة العسكريين الذي جرى قبل أيام.وعقد ممثلين للائتلاف الحاكم، في 9 يونيو/ حزيران الجاري، أول لقاء لهم مع المكون العسكري منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بوساطة سعودية أمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، اليوم الخميس.ولفت البيان إلى أن رؤية الحرية والتغيير ركزت على أهمية دعم العملية السياسية في البلاد وإقامة دولة مدنية لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر/ أيلول.يذكر أن قوى الحرية والتغيير تتمسك بعدم العودة للشراكة مع المكون العسكري مجددا، وتعمل على وضع رؤية متكاملة لتسليم السلطة للمدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-تكشف-سبب-رفضها-المشاركة-في-الحوار-الذي-تسيره-الآلية-الثلاثية-1063319566.html
https://arabic.sputniknews.com/20220606/قوى-الحرية-والتغيير-في-السودان-ترفض-المشاركة-في-الحوار-السياسي-الذي-تتوسط-فيه-الآلية-الثلاثية-1063185611.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

"الحرية والتغيير" تلتقي سفراء أجانب في السودان لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد

12:32 GMT 16.06.2022
© AP Photo / Mahmoud Hjajالمجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الاتفاق السياسي
المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير يوقعان على الاتفاق السياسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Mahmoud Hjaj
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ناقش وفد من قوى الحرية والتغيير نتائج مباحثاته مع القادة العسكريين في السودان، خلال لقائه مع عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في السودان.
وقال بيان الائتلاف الحاكم بهذا الشأن إن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية استقبلت وفدا لممثلين من دولة جنوب السودان وسفراء دول الترويكا والسفير الإماراتي إضافة إلى المجموعة الأوربية.
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
قوى الحرية والتغيير في السودان تكشف سبب رفضها المشاركة في الحوار الذي تسيره "الآلية الثلاثية"
9 يونيو, 09:10 GMT
وأوضح البيان أنه تم إرسال رسالة إلى مصر لتوضيح ما تم تناولها خلال اللقاء مع القادة العسكريين الذي جرى قبل أيام.
وعقد ممثلين للائتلاف الحاكم، في 9 يونيو/ حزيران الجاري، أول لقاء لهم مع المكون العسكري منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بوساطة سعودية أمريكية، حسبما ذكرت صحيفة "سودان تربيون" السودانية، اليوم الخميس.
عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان ياسر العطا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2022
قوى الحرية والتغيير في السودان ترفض المشاركة في الحوار السياسي الذي تتوسط فيه الآلية الثلاثية
6 يونيو, 15:45 GMT
ولفت البيان إلى أن رؤية الحرية والتغيير ركزت على أهمية دعم العملية السياسية في البلاد وإقامة دولة مدنية لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر/ أيلول.
يذكر أن قوى الحرية والتغيير تتمسك بعدم العودة للشراكة مع المكون العسكري مجددا، وتعمل على وضع رؤية متكاملة لتسليم السلطة للمدنيين.
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