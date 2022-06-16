https://arabic.sputniknews.com/20220616/الدبيبة-يتعهد-بالإصلاحات-وإجراء-الانتخابات-وإنهاء-المراحل-الانتقالية-1063742602.html

الدبيبة يتعهد بالإصلاحات وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية

الدبيبة يتعهد بالإصلاحات وإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية

تعهد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في الاجتماع العادي الـ7 لمجلس الوزراء لحكومته الذي عُقد اليوم بالعاصمة طرابلس، بضرورة العمل على... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T19:32+0000

2022-06-16T19:32+0000

2022-06-16T19:32+0000

أخبار ليبيا اليوم

تقارير سبوتنيك

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جاء اجتماع حكومة الدبيبة عقب مصادقة مجلس النواب على ميزانية حكومة فتحي باشاغا، التي اعتُمدت كحكومة شرعية في البلاد، بعد سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الدبيبة نتيجة لإخفاقها في المهام المُسندة لها حسب اتفاق جنيف، وذلك حسب تصريحات مجلس النواب الليبي، ولعل أبرز إخفاقات الدبيبة على حد وصف مجلس النواب، تأجيل الانتخابات التي كانت ستُجرى في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لأجل غير مسمى، ويأتي هذا الإجراء حسب وصف المحللين بان الدبيبة يحاول إطالة مدة حكومته أطول فترة ممكنة.وفي هذا الإطار يقول المحلل السياسي الدكتور محمد الزبيدي لـسبوتنيك إن: "إجراء الانتخابات من عدمه حق أصيل للسلطة التشريعية وللمفوضية العُليا للانتخابات، أما السلطة التنفيذية يكمن دورها في الأمور اللوجستية، وليست من صلاحياتها تحديد موعد إجراء الانتخابات ولا القوانين التي تُجرى بموجبها الانتخابات، هذا من حيث القانون، لذلك تدخْل الحكومة في هذا الجانب هو تعدي على سلطات الغير، ولا تملك السلطة التنفيذية أي حق في ذلك حتى إشرافيا".البقاء في السلطةويرى الزبيدي أن الدبيبة يحاول بكل الوسائل البقاء في السلطة أطول فترة زمنية ممكنة، تارة بتعهده بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتارة أخرى بإجراء انتخابات برلمان الشباب وغيرها، وأخيرا قال المتحدث باسم الحكومة إن الحكومة لن تسلم السلطة إلا لسلطة مُنتخبة، هذه كلها أدوات للتهرب من التزام قانوني ينتهي بنهاية يونيو/ حزيران الجاري.وأضاف أن: "حكومة الدبيبة هي حكومة غير شرعية بحكم سحب الثقة منها من قِبل مجلس النواب، بالإضافة لانتهاء مدتها القانونية وفقا للاتفاق السياسي الذي ينتهي في اخر هذا الشهر".تعهد الدبيبةومن جانبه يرى المحلل السياسي حسين مفتاح أن: "التصريحات المنسوبة للدبيبة محاولة لدغدغة مشاعر الشعب والمواطن، ومحاولة كسب ودهم من أجل تبرير بقاءه، بعد انقضاء فترة ولايته المنتهية في نهاية يونيو الجاري، يفترض على الدبيبة أن يسلم لحكومة بديلة، سواء كانت حكومة باشاغا أم غيرها، ولكن حكومة الدبيبة منتهية رسميا".أزمة الكهرباءوفي هذا الإطار لفت حسين إلى: "الحديث عن حل أزمة الكهرباء، فالمواطن يعي جيدا وضع الكهرباء في البلاد، وهو من يكتوي بألم فقدان الكهرباء لساعات طوال، وهو القادر على تقييم الوضع الحقيقي وليس الدبيبة من يتحدث عن انجاز المحطات، ودخول محطة غرب طرابلس للشبكة وغيرها من الوعود التي انطلقت منذ بداية استلامه للحكومة".وأضاف: "بل كانت ضمن مشروعه للفوز بهذه الحكومة في شهر فبراير/ شباط من العام الماضي أي قبل عام ونصف من الآن، ومنحة الزوجة وغيرها، هذه الوعود أقرب للدعاية الانتخابية أو استجداء المواطن لدعمه، ولا يعتقد أن هذه الوعود ستختلف عما كان يقدمه من عروض ووعود، وتعهد بالكثير من الوعود التي أثبتت الأيام فشلها وزيفها وكذبها".وفيما يتعلق بالانتخابات قال مفتاح: "عن أي انتخابات يتحدث الدبيبة وهو مسؤول بشكل مباشر عن فشلها في العام الماضي".وأختتم بأن الدبيبة تقدم للانتخابات بشكل رسمي، تجاوز كل المراحل التقديمية والطعون وكان مرشحا للوصول للقوائم النهائية التي لم تُعلن بحجة القوى القاهرة، ونراه اليوم يتحدث عن الانتخابات، ويُجزم حسين بأن الحكومة أثبتت فشلها والحديث عن الانتخابات يظل مجرد محاولة للتشبث والاستمرار لأطول فترة ممكنة.

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https://arabic.sputniknews.com/20220531/عقيلة-صالح-حكومة-الدبيبة-لا-يمكنها-الإشراف-على-الانتخابات-في-ليبيا-وحكومة-باشاغا-ستعمل-من-سرت-1062923180.html

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