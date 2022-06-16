https://arabic.sputniknews.com/20220616/الدفاع-الروسية-علماء-أوكرانيون-شاركوا-بمشروع-بي-268-الأمريكي-لتطوير-فيروسات-تنقلها-بعوضة-آيديس--1063739645.html

الدفاع الروسية: علماء أوكرانيون شاركوا بمشروع "بي-268" الأمريكي لتطوير فيروسات تنقلها بعوضة "آيديس"

الدفاع الروسية: علماء أوكرانيون شاركوا بمشروع "بي-268" الأمريكي لتطوير فيروسات تنقلها بعوضة "آيديس"

أكد قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في القوات المسلحة الروسية، الفريق إيغور كيريلوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة نفسها اعترفت... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T17:59+0000

2022-06-16T17:59+0000

2022-06-16T17:59+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال كيريلوف خلال إيجاز صحفي: "أود أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة أنه في 9 يونيو/حزيران، نشر موقع البنتاغون بيانا رسميا حول الأنشطة البيولوجية الأميركية في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق. وفيه، أقرت الإدارة الأميركية بحقيقة تمويل 46 مختبراً بيولوجياً أوكرانياً وعلاقة وزارة الدفاع الأميركية بالمركز الأوكراني للعلوم والتكنولوجيا".وأضاف أنه في الوقت ذاته، انعكست خصوصيات تنفيذ "برنامج الحد من التهديد المشترك" نان - لوغار في فضاء ما بعد السوفياتي، وكان أحد أهداف هذا البرنامج هو إشراك "الآلاف من العلماء السوفييت السابقين المتخصصين في الأسلحة البيولوجية" بحجة "استبعاد إمكانية تعاونهم مع الجماعات الإرهابية".وأشار كيريلوف إلى أن العلماء الأوكرانيين شاركوا في المشروع الأميركي "بي-268" لإنشاء فيروسات جديدة يمكن أن تنقلها حشرة البعوض من جنس (الزاعجة) "آيديس".ولفت إلى أن اهتمام العملاء الأميركيين بالبعوض من هذا النوع، الناقل لأنواع العدوى المعدية لحمّى الضنك وفيروس زيكا والحمّى الصفراء، ليس من قبيل الصدفة.وقال كيريلوف إنه خلال التفشي الكبير الأخير للحمى الصفراء في إفريقيا في عام 2013، تم تسجيل 170 ألف حالة إصابة حادة بالمرض، منها 60 ألف حالة وفاة.هذا وقال المدير التنفيذي لمركز العلوم والتكنولوجيا الأوكراني، أندرو هود، متوجها إلى وزارة الخارجية الأميركية بشأن تنظيم البحث ضمن المشروع: "أكثر من 30 في المئة من المشاركين هم علماء سابقون، لديهم خبرة في تطوير أسلحة الدمار الشامل".وكشفت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 200 مليون دولار، لتشغيل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، التي شاركت في تنفيذ البرنامج البيولوجي العسكري الأمريكي.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/تقارير-4-أشباح-متخفية-روسية-حيدت-الدفاعات-الأوكرانية-خبأت-في-بطنها-قاتل-الرادارات-1063718730.html

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