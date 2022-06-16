https://arabic.sputniknews.com/20220616/السلطات-البولندية-تعلن-عن-شروط-بناء-مرافق-تخزين-الحبوب-الأوكرانية-1063707332.html

السلطات البولندية تعلن عن شروط بناء مرافق تخزين الحبوب الأوكرانية

السلطات البولندية تعلن عن شروط بناء مرافق تخزين الحبوب الأوكرانية

صرح هنريك كووالتشيك، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة والتنمية الريفية البولندي، اليوم الخميس، أنه سيتم بناء مخازن الحبوب المؤقتة للحبوب الأوكرانية على أراضي... 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T11:44+0000

2022-06-16T11:44+0000

2022-06-16T11:47+0000

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وقال كووالتشيك في بيان: "يجب وضع مخازن الحبوب حيث تنتهي خطوط القياس العريضة من أوكرانيا. بعد ذلك سيكون من الأسهل إعادة تحميل الحبوب وبالتالي زيادة قدرة التحميل"، مضيفا أن تنفيذ هذا النوع من الاستثمار "يستغرق حوالي 3-4 أشهر".وعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أشارت وزارة الزراعة والتنمية الريفية إلى أن الوزير بيّن أنه بالقدرة الحالية، يبلغ الحد الأقصى للحبوب التي يمكن نقلها عبر بولندا حوالي 1.5 مليون طن، بينما تبلغ احتياجات أوكرانيا حوالي 5 ملايين طن شهريًا.واعتبر كووالتشيك أن "تصريح رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، حول نية بناء صوامع مؤقتة في بولندا، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، فكرة مثيرة للاهتمام. ومع ذلك، في الوقت الحالي، يعتبر تصريحا أوليا يتطلب إيجاد العديد من الحلول التفصيلية لآلية العمل".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن عن خطة لتصدير الحبوب خارج الأراضي الأوكرانية، وذلك عن طريق بناء صوامع مؤقتة على الحدود، بما في ذلك ومع بولندا، ومن ثم نقلها للعالم. وقال بايدن، يوم الثلاثاء، إن "لديه خطة لبناء صوامع مؤقتة على حدود أوكرانيا لتصدير الحبوب لدول العالم"، مؤكدا أن هناك خطة لإخراجها إلى بلدان أخرى، ومن ثم إلى بقية العالم.من جهته، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أمس الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن يبحث مجموعة من الخيارات لإخراج الحبوب من أوكرانيا، بعد أن تعطلت عملية تصديرها بسبب الحرب الحالية. وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي: "ينظر الرئيس في مجموعة من الخيارات هنا لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكاننا إخراج الحبوب إلى السوق"، مضيفا، "هذا عمل شاق، لن يكون سهلاً".

https://arabic.sputniknews.com/20220614/بايدن-يعلن-عن-خطة-لتصدير-الحبوب-من-أوكرانيا-عبر-بناء-صوامع-على-حدودها-1063601423.html

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