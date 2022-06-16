https://arabic.sputniknews.com/20220616/الصحة-العالمية-عملية-تسجيل-لقاح-سبوتنيك-v-تسير-على-ما-يرام-1063681168.html
الصحة العالمية: عملية تسجيل لقاح "سبوتنيك V" تسير على ما يرام
الصحة العالمية: عملية تسجيل لقاح "سبوتنيك V" تسير على ما يرام
قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوجينوفيتش، في مؤتمر صحفي، إن عملية تسجيل منظمة الصحة العالمية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" تسير... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T06:52+0000
2022-06-16T06:52+0000
2022-06-16T06:53+0000
روسيا
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وأضافت: "العملية تسير وفقا لخارطة الطريق، هذه اتفاقيات ينفذها صندوق الاستثمار المباشر الروسي بشأن توفير الوثائق والخطوات التي تتخذها منظمة الصحة العالمية. لن نعلن عن أي توقعات الآن، لكن يمكننا القول إنه حتى الآن كل شيء يسير على ما يرام".وتابعت: "يتم التخطيط لعمليات التفتيش من قبل ممثلي منظمة الصحة العالمية، ويجب أن تظل التفاصيل سرية".وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V" نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220525/دراسة-جديدة-تظهر-تفوق-لقاح-سبوتنيك-v-في-مكافحة-أوميكرون-1062687044.html
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روسيا
الصحة العالمية: عملية تسجيل لقاح "سبوتنيك V" تسير على ما يرام
06:52 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 06:53 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوجينوفيتش، في مؤتمر صحفي، إن عملية تسجيل منظمة الصحة العالمية للقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" تسير على ما يرام.
وأضافت: "العملية تسير وفقا لخارطة الطريق، هذه اتفاقيات ينفذها صندوق الاستثمار المباشر الروسي بشأن توفير الوثائق والخطوات التي تتخذها منظمة الصحة العالمية. لن نعلن عن أي توقعات الآن، لكن يمكننا القول إنه حتى الآن كل شيء يسير على ما يرام".
وتابعت: "يتم التخطيط لعمليات التفتيش من قبل ممثلي منظمة الصحة العالمية، ويجب أن تظل التفاصيل سرية".
وتبلغ فعالية لقاح "سبوتنيك V"
نحو 97.6 في المئة، بحسب نتائج تحليل بيانات الإصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس، الذين تم تطعيمهم بكلا مكوني اللقاح، اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول 2020، وحتى 31 مارس/آذار 2021.