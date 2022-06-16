https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكشف-عن-الدول-المتأثرة-بجدري-القرود-في-أفريقيا-بينها-دولة-عربية-واحدة-1063740265.html
الكشف عن الدول المتأثرة بجدري القرود في أفريقيا... بينها دولة عربية واحدة
الكشف عن الدول المتأثرة بجدري القرود في أفريقيا... بينها دولة عربية واحدة
قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، إن القارة السمراء سجلت أكثر من 1400 حالة إصابة بمرض جدري القرود. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T18:09+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكر المدير بالنيابة لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، أحمد أوجويل أوما، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "حتى الآن، تأثرت 9 دول أفريقية بمرض جدري القرود".وأوضح أن هذه الدول هي؛ الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والمغرب، وغانا، وليبيريا، وسيراليون.الفيروس مستوطن في ثمانية من البلدان المدرجة في القائمة باستثناء المغرب. وذكر المركز الإقليمي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الاتحاد الأفريقي سجل ما مجموعه 66 حالة وفاة، ما رفع معدل الوفيات إلى 4.1%.يقيم مركز السيطرة على الأمراض، مخاطر الإصابة بجدري القرود على أنها معتدلة. وأشار أوما إلى أن الفيروس "لا ينتقل بسهولة، وهو محدود ذاتيا، ومعدلات وفياته منخفضة نسبيا، والعلاج المتاح أثبت فعاليته".وقال إن الاتحاد الأفريقي يبحث في نهج موحد لجميع البلدان المتضررة، مع تعاون المراكز الإقليمية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع الشركاء الأوروبيين ودول أخرى لتبادل أحدث المعلومات.يمكن للمختبرات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والسنغال تشخيص الفيروس، ويبذل مركز السيطرة على الأمراض كل جهوده لتوفير التدريب اللازم للبلدان المتضررة الأخرى حتى يكون لديهم نظامهم الوطني لتشخيص جدري القرود، وفقا للمسؤول.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الصحة-العالمية-تستجيب-لمطلب-تغيير-تسمية-جدري-القرود-1063635703.html
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العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم
الكشف عن الدول المتأثرة بجدري القرود في أفريقيا... بينها دولة عربية واحدة
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قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، إن القارة السمراء سجلت أكثر من 1400 حالة إصابة بمرض جدري القرود.
موسكو - سبوتنيك
. وذكر المدير بالنيابة لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، أحمد أوجويل أوما، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "حتى الآن، تأثرت 9 دول أفريقية بمرض جدري القرود".
وأوضح أن هذه الدول هي؛ الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والمغرب، وغانا، وليبيريا، وسيراليون.
الفيروس مستوطن في ثمانية من البلدان المدرجة في القائمة باستثناء المغرب. وذكر المركز الإقليمي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الاتحاد الأفريقي سجل ما مجموعه 66 حالة وفاة، ما رفع معدل الوفيات إلى 4.1%.
يقيم مركز السيطرة على الأمراض، مخاطر الإصابة بجدري القرود على أنها معتدلة. وأشار أوما إلى أن الفيروس
"لا ينتقل بسهولة، وهو محدود ذاتيا، ومعدلات وفياته منخفضة نسبيا، والعلاج المتاح أثبت فعاليته".
وقال إن الاتحاد الأفريقي يبحث في نهج موحد لجميع البلدان المتضررة، مع تعاون المراكز الإقليمية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع الشركاء الأوروبيين ودول أخرى لتبادل أحدث المعلومات.
يمكن للمختبرات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والسنغال تشخيص الفيروس، ويبذل مركز السيطرة على الأمراض كل جهوده لتوفير التدريب اللازم للبلدان المتضررة الأخرى حتى يكون لديهم نظامهم الوطني لتشخيص جدري القرود
، وفقا للمسؤول.