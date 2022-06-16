عربي
واشنطن: لم نتواصل مع روسيا حول الأسيرين الأمريكيين ونتابع أنباء فقدان أمريكي ثالث
https://arabic.sputniknews.com/20220616/الكشف-عن-الدول-المتأثرة-بجدري-القرود-في-أفريقيا-بينها-دولة-عربية-واحدة-1063740265.html
الكشف عن الدول المتأثرة بجدري القرود في أفريقيا... بينها دولة عربية واحدة
الكشف عن الدول المتأثرة بجدري القرود في أفريقيا... بينها دولة عربية واحدة
قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، إن القارة السمراء سجلت أكثر من 1400 حالة إصابة بمرض جدري القرود. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T18:09+0000
2022-06-16T18:09+0000
العالم
العالم العربي
أخبار المغرب اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_14853c93df17a2942ca4fc625ac3243a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وذكر المدير بالنيابة لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، أحمد أوجويل أوما، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "حتى الآن، تأثرت 9 دول أفريقية بمرض جدري القرود".وأوضح أن هذه الدول هي؛ الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والمغرب، وغانا، وليبيريا، وسيراليون.الفيروس مستوطن في ثمانية من البلدان المدرجة في القائمة باستثناء المغرب. وذكر المركز الإقليمي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الاتحاد الأفريقي سجل ما مجموعه 66 حالة وفاة، ما رفع معدل الوفيات إلى 4.1%.يقيم مركز السيطرة على الأمراض، مخاطر الإصابة بجدري القرود على أنها معتدلة. وأشار أوما إلى أن الفيروس "لا ينتقل بسهولة، وهو محدود ذاتيا، ومعدلات وفياته منخفضة نسبيا، والعلاج المتاح أثبت فعاليته".وقال إن الاتحاد الأفريقي يبحث في نهج موحد لجميع البلدان المتضررة، مع تعاون المراكز الإقليمية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع الشركاء الأوروبيين ودول أخرى لتبادل أحدث المعلومات.يمكن للمختبرات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والسنغال تشخيص الفيروس، ويبذل مركز السيطرة على الأمراض كل جهوده لتوفير التدريب اللازم للبلدان المتضررة الأخرى حتى يكون لديهم نظامهم الوطني لتشخيص جدري القرود، وفقا للمسؤول.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الصحة-العالمية-تستجيب-لمطلب-تغيير-تسمية-جدري-القرود-1063635703.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/18/1062639898_292:0:2959:2000_1920x0_80_0_0_62dd91c042484362266fb42163be6c07.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار المغرب اليوم

الكشف عن الدول المتأثرة بجدري القرود في أفريقيا... بينها دولة عربية واحدة

18:09 GMT 16.06.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHYجدري القرود
جدري القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / BRIAN W.J. MAHY
تابعنا عبرTelegram
قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، إن القارة السمراء سجلت أكثر من 1400 حالة إصابة بمرض جدري القرود.
موسكو - سبوتنيك. وذكر المدير بالنيابة لمركز مكافحة الأمراض في أفريقيا، أحمد أوجويل أوما، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "حتى الآن، تأثرت 9 دول أفريقية بمرض جدري القرود".
وأوضح أن هذه الدول هي؛ الكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، والمغرب، وغانا، وليبيريا، وسيراليون.
نظام اكتشاف الإصابة بجدرى القرود - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
الصحة العالمية تستجيب لمطلب تغيير تسمية جدري القرود
أمس, 11:05 GMT
الفيروس مستوطن في ثمانية من البلدان المدرجة في القائمة باستثناء المغرب. وذكر المركز الإقليمي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الاتحاد الأفريقي سجل ما مجموعه 66 حالة وفاة، ما رفع معدل الوفيات إلى 4.1%.
يقيم مركز السيطرة على الأمراض، مخاطر الإصابة بجدري القرود على أنها معتدلة. وأشار أوما إلى أن الفيروس "لا ينتقل بسهولة، وهو محدود ذاتيا، ومعدلات وفياته منخفضة نسبيا، والعلاج المتاح أثبت فعاليته".
وقال إن الاتحاد الأفريقي يبحث في نهج موحد لجميع البلدان المتضررة، مع تعاون المراكز الإقليمية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع الشركاء الأوروبيين ودول أخرى لتبادل أحدث المعلومات.
يمكن للمختبرات في جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والسنغال تشخيص الفيروس، ويبذل مركز السيطرة على الأمراض كل جهوده لتوفير التدريب اللازم للبلدان المتضررة الأخرى حتى يكون لديهم نظامهم الوطني لتشخيص جدري القرود، وفقا للمسؤول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР фиксирует последствия обстрела в городе Брянка - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала