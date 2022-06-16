https://arabic.sputniknews.com/20220616/تعطل-الرحلات-الجوية-بمطار-تونس-قرطاج-بسبب-الإضراب-العام-1063691481.html
تعطل الرحلات الجوية بمطار تونس قرطاج بسبب الإضراب العام
تعطل الرحلات الجوية بمطار تونس قرطاج بسبب الإضراب العام
تسبب إضراب القطاع العام الذي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل في تعطل الرحلات الجوية بمطار تونس قرطاج. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T09:08+0000
2022-06-16T09:08+0000
2022-06-16T09:08+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وتعطلت جميع الرحلات الجوية بالمطار، اليوم الخميس، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، على موقعها الرسمي.ولفتت القناة إلى أن المطار شهد قدوم رحلة واحدة كانت قد أقلعت من مطار مونتريال الدولي في كندا، أمس الأربعاء.وذكرت القناة أن هناك مسافرين موجودين حاليا في مطار تونس قرطاج، خلال توقف رحلاتهم التي كانت قادمة من المغرب باتجاه مطار بنغازي في ليبيا.ولفتت إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان المسافرون سيستأنفون رحلتهم أم لا.يذكر أن الكاتب العام في النقابة الأساسية للخطوط الجوية التونسية أوضح في وقت سابق أن الإضراب العام سيشمل جميع الرحلات الجوية من وإلى تونس.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/تونس-والجزائر-تتفقان-على-زيادة-عدد-الرحلات-الجوية-بينهما-1063386214.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تعطل الرحلات الجوية بمطار تونس قرطاج بسبب الإضراب العام
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تسبب إضراب القطاع العام الذي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل في تعطل الرحلات الجوية بمطار تونس قرطاج.
وتعطلت جميع الرحلات الجوية بالمطار، اليوم الخميس، حسبما ذكرت
قناة "نسمة" التونسية، على موقعها الرسمي.
ولفتت القناة إلى أن المطار شهد قدوم رحلة واحدة
كانت قد أقلعت من مطار مونتريال الدولي في كندا، أمس الأربعاء.
وذكرت القناة أن هناك مسافرين موجودين حاليا في مطار تونس قرطاج، خلال توقف رحلاتهم التي كانت قادمة من المغرب
باتجاه مطار بنغازي في ليبيا.
ولفتت إلى أنه من غير المعروف ما إذا كان المسافرون سيستأنفون رحلتهم أم لا.
يذكر أن الكاتب العام في النقابة الأساسية للخطوط الجوية التونسية
أوضح في وقت سابق أن الإضراب العام سيشمل جميع الرحلات الجوية من وإلى تونس.