https://arabic.sputniknews.com/20220616/تقديرات-إسرائيلية-بأن-حماس-ستبدأ-الحرب-المقبلة-بـمفاجأة-تسلل-للداخل-وخطف-للجنود-1063728523.html
تقديرات إسرائيلية بأن "حماس" ستبدأ الحرب المقبلة بـ"مفاجأة".. تسلل للداخل وخطف للجنود
تقديرات إسرائيلية بأن "حماس" ستبدأ الحرب المقبلة بـ"مفاجأة".. تسلل للداخل وخطف للجنود
نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن حركة "حماس" ستبدأ الحرب المقبلة بضربة مفاجئة، مثل الدخول لإسرائيل عبر الأنفاق. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T15:07+0000
2022-06-16T15:07+0000
2022-06-16T15:07+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
العالم العربي
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه بمناسبة مرور عام على العملية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس"، فإن "حماس" تحضر لمفاجأة إسرائيل.وذكرت القناة العبرية أن حركة حماس ستفاجئ إسرائيل بالمرور للداخل الإسرائيلي عبر الأنفاق من خلال عشرات الكوادر والعناصر المقاومة، وخطف جنود إسرائيليين، والتسلل لمستوطنات غلاف غزة، بدعوى أن حركة حماس تفضل شن الحملة التالية عبر هجوم بري.وعلى الرغم من ذلك، فإن تقديرات الجيش الإسرائيلي قد أشارت إلى أن العام الماضي كان العام الأكثر هدوءا في غلاف غزة، موضحة أن حركة حماس استفادت من العملية العسكرية الأخيرة على القطاع، وكذلك الجيش الإسرائيلي الذي يستعد لأي عملية مفاجئة من قبل حركات وفصائل المقاومة المنطلقة من غزة.وأضافت القناة العبرية الـ 14 أن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية قامت بحفر عشرات الأنفاق من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي بهدف القيام بمفاجأة الجيش الإسرائيلي، في وقت يستعد الأخير لمثل هذه العمليات العسكرية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي
تقديرات إسرائيلية بأن "حماس" ستبدأ الحرب المقبلة بـ"مفاجأة".. تسلل للداخل وخطف للجنود
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نقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن حركة "حماس" ستبدأ الحرب المقبلة بضربة مفاجئة، مثل الدخول لإسرائيل عبر الأنفاق.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه بمناسبة مرور عام على العملية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس"، فإن "حماس" تحضر لمفاجأة إسرائيل.
وذكرت القناة العبرية أن حركة حماس
ستفاجئ إسرائيل بالمرور للداخل الإسرائيلي عبر الأنفاق من خلال عشرات الكوادر والعناصر المقاومة، وخطف جنود إسرائيليين، والتسلل لمستوطنات غلاف غزة، بدعوى أن حركة حماس تفضل شن الحملة التالية عبر هجوم بري.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تقديرات الجيش الإسرائيلي
قد أشارت إلى أن العام الماضي كان العام الأكثر هدوءا في غلاف غزة، موضحة أن حركة حماس استفادت من العملية العسكرية الأخيرة على القطاع، وكذلك الجيش الإسرائيلي الذي يستعد لأي عملية مفاجئة من قبل حركات وفصائل المقاومة المنطلقة من غزة.
وأضافت القناة العبرية الـ 14 أن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية قامت بحفر عشرات الأنفاق من قطاع غزة إلى الداخل الإسرائيلي بهدف القيام بمفاجأة الجيش الإسرائيلي، في وقت يستعد الأخير لمثل هذه العمليات العسكرية.