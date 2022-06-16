تونس: اتحاد الشغل ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران... صور
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
© Sputnik . Mariam.Gadera
بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس تنفيذ إضراب عام، اليوم الخميس، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة للمطالبة بترميم المقدرة المعيشية للمواطنين.
وتسبب الإضراب في شلل تام شمل مختلف القطاعات العمومية لا سيما الخطوط التونسية، حيث تم إلغاء رحلاتها المبرمجة اليوم، وتأجيلها إلى أيام الجمعة والسبت والأحد.
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
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© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
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© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
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© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
1/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
من جهته أكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها أمام تجمع عمالي بالعاصمة نجاح الإضراب بنسبة 96 بالمئة.
يشار الى أنه توقف العمل في 160 مؤسسة عمومية في مختلف المجالات بموجب هذا الإضراب، وسط دعوات من المعاضة إلى التظاهر ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.