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https://arabic.sputniknews.com/20220616/تونس-اتحاد-الشغل-ينفذ-إضرابا-عاما-يشل-حركة-الطيران-صور-1063703049.html
تونس: اتحاد الشغل ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران... صور
تونس: اتحاد الشغل ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران... صور
بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس تنفيذ إضراب عام، اليوم الخميس، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة للمطالبة بترميم المقدرة المعيشية للمواطنين. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:52+0000
2022-06-16T10:52+0000
أخبار تونس اليوم
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وتسبب الإضراب في شلل تام شمل مختلف القطاعات العمومية لا سيما الخطوط التونسية، حيث تم إلغاء رحلاتها المبرمجة اليوم، وتأجيلها إلى أيام الجمعة والسبت والأحد.من جهته أكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها أمام تجمع عمالي بالعاصمة نجاح الإضراب بنسبة 96 بالمئة.يشار الى أنه توقف العمل في 160 مؤسسة عمومية في مختلف المجالات بموجب هذا الإضراب، وسط دعوات من المعاضة إلى التظاهر ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.
https://arabic.sputniknews.com/20220616/تعطل-الرحلات-الجوية-بمطار-تونس-قرطاج-بسبب-الإضراب-العام-1063691481.html
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أخبار تونس اليوم

تونس: اتحاد الشغل ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران... صور

10:52 GMT 16.06.2022
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
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بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس تنفيذ إضراب عام، اليوم الخميس، بعد فشل المفاوضات مع الحكومة للمطالبة بترميم المقدرة المعيشية للمواطنين.
وتسبب الإضراب في شلل تام شمل مختلف القطاعات العمومية لا سيما الخطوط التونسية، حيث تم إلغاء رحلاتها المبرمجة اليوم، وتأجيلها إلى أيام الجمعة والسبت والأحد.
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
© Sputnik . Mariam.Gaderaاتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
1/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
2/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
3/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
4/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
5/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
6/6
© Sputnik . Mariam.Gadera
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران
من جهته أكد الأمين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، في كلمة ألقاها أمام تجمع عمالي بالعاصمة نجاح الإضراب بنسبة 96 بالمئة.
مطار قرطاج في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
تعطل الرحلات الجوية بمطار تونس قرطاج بسبب الإضراب العام
09:08 GMT
يشار الى أنه توقف العمل في 160 مؤسسة عمومية في مختلف المجالات بموجب هذا الإضراب، وسط دعوات من المعاضة إلى التظاهر ضد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد.
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