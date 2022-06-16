https://arabic.sputniknews.com/20220616/كيم-كارداشيان-تواجه-موجة-غضب-عارمة-بعد-إتلافها-فستان-مونرو-1063715654.html

كيم كارداشيان تواجه موجة غضب عارمة بعد "إتلافها" فستان مونرو

كيم كارداشيان تواجه موجة غضب عارمة بعد "إتلافها" فستان مونرو

تواجه كيم كارداشيان ردة فعل عنيفة من قبل محبي الراحلة مارلين مونرو، ذلك بعد اتهامها "بإفساد" فستان مونرو الشهير، بعد ارتدائه مؤخرا في حفل "ميت غالا". 16.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-16T13:06+0000

2022-06-16T13:06+0000

2022-06-16T13:06+0000

العالم

مارلين مونرو

كيم كارداشيان

فستان

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وبحسب "ديلي ميل"، أظهرت صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، التلف الذي أصاب فستان نجمة الإغراء مارلين مونرو والذي كانت قد ارتدته لتحيي فيه حفل ميلاد الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي عام 1962، حيث لقبت هذه التحفة الفنية منذ ذلك الحين باسم "Mr. Happy Birthday".وبحسب المزاعم، فإن التلف أصاب الفستان على مقربة من الحزام الخلفي الأيمن، حيث يظهر تمزق واضح، ذلك بعد أن تألقت به كاراشيان، 41 عاما، في 2 مايو/ أيار من هذا العام خلال حفل "ميت غالا".ويدعي محبو مارلين مونرو الآن أن هذا الضرر قد تعرض له الفستان نتيجة نقله إلى نيويورك ثم ارتدائه من قبل نجمة الاستعراض كيم كارداشيان على السجادة الحمراء، حيث تؤكد الصور التي تم التقاطها حصريا بواسطة "ديلي ميل"، في موقع المتحف بكاليفورنيا أن الفستان به تمزق في الشريط الخلفي.وأثارت المنشورات فيض من الغضب من محبي مونرو، حيث سارع الكثير منهم إلى توجيه التعليقات المسيئة إلى كل من كارداشيان متحف"ريبليس"، الذي يقعفي أورلاندو في ولاية فلوريدا، وهو المكان الذي تم فيه حفظ الفستان، الذي صممه جان لويس، في قبو يمكن التحكم بدرجة حرارته.وقال أحد المستخدمين: "ريبليس لا تستحق الثوب. لقد أثبتوا أنهم لا يتمتعون بالنزاهة ويفتقرون إلى المهارات المهنية للحفاظ على القطع الأثرية التاريخية ذات القيمة".وسأل آخر: "هل يمكن مقاضاة (كارداشيان) لإتلافها الفستان؟ مضيفا: "هذا مقرف تماما. أنا مستاء للغاية لأنها دمرت قطعة جميلة من التاريخ مصممة فقط لملكة واحدة وملكة واحدة فقط…. مارلين".فيما علق آخر أنه لطالما كانت محاولات كيم كارداشيان تسعى بشدة إلى التشبه بأيقونة الجمال مارلين مونرو، مضيفا أن ذلك لم يمنحها إلا أنها "ستسجل في التاريخ كشخصية مغرورة من أجل الحصول على مزيد من الاهتمام" الأمر الذي أدى إلى "دمار" فستان مونرو".وكان المصمم الشهير بوب ماكي، الذي رسم التصميم الأصلي لفستان مارلين مونرو، قد انتقد قرار السماح لكيم كارداشيان بارتدائه مؤخرا في حفل "ميت غالا".ووصف ماكي، 82 عاما، قرار السماح لكارداشيان، 41 عاما، بارتداء تصميم الفستان الأسطوري الملقب باسم "Mr. Happy Birthday"، بأنه "مثير للقلق'' ، مصرا على أنه "لا ينبغي أن يراه أي شخص آخر"، بحسب "ديلي ميل".

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العالم, مارلين مونرو, كيم كارداشيان, فستان