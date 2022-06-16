https://arabic.sputniknews.com/20220616/واشنطن-لم-نتواصل-مع-روسيا-حول-الأسيرين-الأمريكيين-ونتابع-أنباء-فقدان-أمريكي-ثالث-1063741043.html
واشنطن: لم نتواصل مع روسيا حول الأسيرين الأمريكيين ونتابع أنباء فقدان أمريكي ثالث
واشنطن: لم نتواصل مع روسيا حول الأسيرين الأمريكيين ونتابع أنباء فقدان أمريكي ثالث
قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها لم تتواصل مع روسيا بشأن التقارير التي أكد وقوع أسيرين أميركيين في أوكرانيا بقبضة القوات الروسية مشيرة إلى أنها... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T18:42+0000
2022-06-16T18:42+0000
2022-06-16T18:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن تقارير عن أسر مواطنين أميركيين وفقدان ثالث في أوكرانيا.وقال برايس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية قد تواصلت مع روسيا بشأن الأميركيين الاثنين اللذين تشير تقارير إلى وقوعهما في الأسر: "بالنسبة لليوم، لم نتواصل بعد مع روسيا الاتحادية في هذا الصدد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
واشنطن: لم نتواصل مع روسيا حول الأسيرين الأمريكيين ونتابع أنباء فقدان أمريكي ثالث
18:42 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 18:56 GMT 16.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها لم تتواصل مع روسيا بشأن التقارير التي أكد وقوع أسيرين أميركيين في أوكرانيا بقبضة القوات الروسية مشيرة إلى أنها تتابع ما يتردد بشأن فقدان ثالث شارك بالأعمال القتالية أيضا.
واشنطن - سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن تقارير عن أسر مواطنين أميركيين وفقدان ثالث في أوكرانيا.
وقال برايس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية قد تواصلت مع روسيا بشأن الأميركيين الاثنين اللذين تشير تقارير إلى وقوعهما في الأسر: "بالنسبة لليوم، لم نتواصل بعد مع روسيا الاتحادية في هذا الصدد".
وأضاف "هناك تقارير عن أميركي آخر لا يُعرف مكانه. لا يمكنني التحدث عن هذه المسألة بالتفصيل ولا نعرف تفاصيلها الكاملة. نعلم أن هذا الشخص سافر إلى أوكرانيا لحمل السلاح".