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واشنطن: لم نتواصل مع روسيا حول الأسيرين الأمريكيين ونتابع أنباء فقدان أمريكي ثالث
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220616/واشنطن-لم-نتواصل-مع-روسيا-حول-الأسيرين-الأمريكيين-ونتابع-أنباء-فقدان-أمريكي-ثالث-1063741043.html
واشنطن: لم نتواصل مع روسيا حول الأسيرين الأمريكيين ونتابع أنباء فقدان أمريكي ثالث
واشنطن: لم نتواصل مع روسيا حول الأسيرين الأمريكيين ونتابع أنباء فقدان أمريكي ثالث
قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها لم تتواصل مع روسيا بشأن التقارير التي أكد وقوع أسيرين أميركيين في أوكرانيا بقبضة القوات الروسية مشيرة إلى أنها... 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T18:42+0000
2022-06-16T18:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن تقارير عن أسر مواطنين أميركيين وفقدان ثالث في أوكرانيا.وقال برايس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية قد تواصلت مع روسيا بشأن الأميركيين الاثنين اللذين تشير تقارير إلى وقوعهما في الأسر: "بالنسبة لليوم، لم نتواصل بعد مع روسيا الاتحادية في هذا الصدد".
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العالم, روسيا

واشنطن: لم نتواصل مع روسيا حول الأسيرين الأمريكيين ونتابع أنباء فقدان أمريكي ثالث

18:42 GMT 16.06.2022 (تم التحديث: 18:56 GMT 16.06.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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يتبع
قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنها لم تتواصل مع روسيا بشأن التقارير التي أكد وقوع أسيرين أميركيين في أوكرانيا بقبضة القوات الروسية مشيرة إلى أنها تتابع ما يتردد بشأن فقدان ثالث شارك بالأعمال القتالية أيضا.
واشنطن - سبوتنيك. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة لم تتواصل مع روسيا بشأن تقارير عن أسر مواطنين أميركيين وفقدان ثالث في أوكرانيا.
وقال برايس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية قد تواصلت مع روسيا بشأن الأميركيين الاثنين اللذين تشير تقارير إلى وقوعهما في الأسر: "بالنسبة لليوم، لم نتواصل بعد مع روسيا الاتحادية في هذا الصدد".

وأضاف "هناك تقارير عن أميركي آخر لا يُعرف مكانه. لا يمكنني التحدث عن هذه المسألة بالتفصيل ولا نعرف تفاصيلها الكاملة. نعلم أن هذا الشخص سافر إلى أوكرانيا لحمل السلاح".

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