https://arabic.sputniknews.com/20220616/وصول-أول-فوج-لحجاج-السودان-إلى-ميناء-جدة-1063699777.html
وصول أول فوج لحجاج السودان إلى ميناء جدة
وصول أول فوج لحجاج السودان إلى ميناء جدة
وصل صباح اليوم الخميس، أول فوج لحجاج السودان للعام الهجري الجديد 1443هـ، قادما بحرا، إلى ميناء جدة السعودي. 16.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-16T10:29+0000
2022-06-16T10:29+0000
2022-06-16T10:29+0000
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وذكرت وكالة السودان للأنباء، صباح اليوم الخميس، أن الحجاج السودانيين وصلوا إلى ميناء جدة عبر العبارة "أمانة"، التابعة لشركة نما الدولية، وكان على متنها 1161 حاجا من ولايات الخرطوم والجزيرة وشرق دارفور وجنوب كردفان.ونقلت الوكالة عن عرمان حسين رئيس مركز ميناء جدة لاستقبال حجاج السودان، عقب استقبال الفوج الأول لبلاده، أن الحجاج السودانيين سيتوجهون لزيارة المدينة المنورة مباشرة، على أن يتم تفويجهم إلى مكة المكرمة لاحقا.وأشار حسين إلى أن الحجاج وصلوا بحالة صحية جيدة، وتم الإشراف عليهم والمتابعة من قبل البعثة الطبية الخاصة وذلك بعد أخذ اللقاحات المحددة للتطعيم، لافتا إلى أنه تمت تكملة إجراءاتهم بميناء جدة السعودي بصورة سهلة وسريعة.وأعرب المسؤول السوداني عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لجهودها المبذولة تجاه راحة حجاج السودان وتقديم الخدمات لهم، مؤكدا أن الفوج الثاني للحجاج السودانيين غادر ميناء سواكن عبر الباخرة "عزيز" والتي تحمل على متنها 176 حاجا من ولاية وسط دارفور وبها 4 أفواج و4 أمراء.يذكر أنه تم استقبال الحجاج السودانيين في احتفال لبعثة الحج السودانية بمشاركة عدد من الجهات ذات الشأن.
https://arabic.sputniknews.com/20220611/السعودية-تعلن-إغلاق-تسجيل-حجاج-الداخل-وتحدد-من-له-الأولوية-1063459592.html
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أخبار العالم العربي, السعودية, وزارة الحج والعمرة السعودية, أخبار السودان اليوم
وصول أول فوج لحجاج السودان إلى ميناء جدة
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وصل صباح اليوم الخميس، أول فوج لحجاج السودان للعام الهجري الجديد 1443هـ، قادما بحرا، إلى ميناء جدة السعودي.
وذكرت وكالة السودان للأنباء
، صباح اليوم الخميس، أن الحجاج السودانيين وصلوا إلى ميناء جدة عبر العبارة "أمانة"، التابعة لشركة نما الدولية، وكان على متنها 1161 حاجا من ولايات الخرطوم والجزيرة وشرق دارفور وجنوب كردفان.
ونقلت الوكالة عن عرمان حسين رئيس مركز ميناء جدة لاستقبال حجاج السودان، عقب استقبال الفوج الأول لبلاده، أن الحجاج السودانيين سيتوجهون لزيارة المدينة المنورة مباشرة، على أن يتم تفويجهم إلى مكة المكرمة
لاحقا.
وأشار حسين إلى أن الحجاج وصلوا بحالة صحية جيدة، وتم الإشراف عليهم والمتابعة من قبل البعثة الطبية الخاصة وذلك بعد أخذ اللقاحات المحددة للتطعيم، لافتا إلى أنه تمت تكملة إجراءاتهم بميناء جدة السعودي بصورة سهلة وسريعة.
وأعرب المسؤول السوداني
عن شكره لحكومة المملكة العربية السعودية لجهودها المبذولة تجاه راحة حجاج السودان وتقديم الخدمات لهم، مؤكدا أن الفوج الثاني للحجاج السودانيين غادر ميناء سواكن عبر الباخرة "عزيز" والتي تحمل على متنها 176 حاجا من ولاية وسط دارفور وبها 4 أفواج و4 أمراء.
يذكر أنه تم استقبال الحجاج السودانيين في احتفال لبعثة الحج السودانية بمشاركة عدد من الجهات ذات الشأن.