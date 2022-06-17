https://arabic.sputniknews.com/20220617/الأمم-المتحدة-إذا-انفجر-خزان-صافر-أو-تسرب-ما-بداخله-سنحتاج-20-مليار-دولار-لمعالجة-الكارثة-1063758956.html
الأمم المتحدة: إذا انفجر خزان صافر أو تسرب ما بداخله سنحتاج 20 مليار دولار لمعالجة الكارثة
الأمم المتحدة: إذا انفجر خزان صافر أو تسرب ما بداخله سنحتاج 20 مليار دولار لمعالجة الكارثة
أكدت الأمم المتحدة أن أي كارثة ستحدث في خزان صافر قبالة الشواطيء اليمنية، سواء بالانفجار أو التسريب سيكلف علاجها 20 مليار دولار. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T09:11+0000
2022-06-17T09:11+0000
2022-06-17T09:11+0000
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ووفقا لما نشره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن خزان صافر الموجود قبالة الساحل اليمني قد يتسرب قريباً أو ينفجر أو ينهار مسبباً أسوأ كارثة بيئية في العالم.وقال: تحتفظ سفينة صافر بأربعة أضعاف كمية النفط المتسرب من إكسون فالديز، وهو ما يكفي لجعلها خامس أكبر تسرب نفطي من ناقلة في التاريخ.وعن التأثيرات المباشرة لهذا التسريب أوضح أنه "يدمر الشعاب المرجانية البكر وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية عبر البحر الأحمر، ويعرض ملايين الأشخاص للهواء شديد التلوث، ويقطع الغذاء والوقود والإمدادات الأخرى المنقذة للحياة عن اليمن، حيث يعيش 17 مليون شخص بالفعل بحاجة إلى مساعدات غذائية".وأشار إلى أن استرداد مخزون الأسماك سيستغرق 25 عامًا، مؤكدا أن تكلفة التنظيف وحدها ستكون 20 مليار دولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/البرلمان-العربي-خزان-صافر-قنبلة-موقوتة-وتلاعب-الحوثيين-به-ينذر-بكارثة-1061253642.html
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أخبار اليمن الأن
الأمم المتحدة: إذا انفجر خزان صافر أو تسرب ما بداخله سنحتاج 20 مليار دولار لمعالجة الكارثة
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أكدت الأمم المتحدة أن أي كارثة ستحدث في خزان صافر قبالة الشواطيء اليمنية، سواء بالانفجار أو التسريب سيكلف علاجها 20 مليار دولار.
ووفقا لما نشره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن خزان صافر الموجود قبالة الساحل اليمني قد يتسرب قريباً أو ينفجر أو ينهار مسبباً أسوأ كارثة بيئية في العالم.
وقال: تحتفظ سفينة صافر
بأربعة أضعاف كمية النفط المتسرب من إكسون فالديز، وهو ما يكفي لجعلها خامس أكبر تسرب نفطي من ناقلة في التاريخ.
وعن التأثيرات المباشرة لهذا التسريب أوضح
أنه "يدمر الشعاب المرجانية البكر وأشجار المنغروف الساحلية وغيرها من الحياة البحرية عبر البحر الأحمر، ويعرض ملايين الأشخاص للهواء شديد التلوث، ويقطع الغذاء والوقود والإمدادات الأخرى المنقذة للحياة عن اليمن، حيث يعيش 17 مليون شخص بالفعل بحاجة إلى مساعدات غذائية".
وأكد أن المجتمعات الساحلية ستكون الأكثر تضررا، إذ ستفقد مئات الآلاف من الوظائف في صناعة صيد الأسماك بين عشية وضحاها.
وأشار إلى أن استرداد مخزون الأسماك سيستغرق 25 عامًا، مؤكدا أن تكلفة التنظيف وحدها ستكون 20 مليار دولار.