https://arabic.sputniknews.com/20220617/الجيش-الإسرائيلي-يعلق-على-تحقيق-الجزيرة-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1063781942.html

الجيش الإسرائيلي يعلق على تحقيق "الجزيرة" في مقتل شيرين أبو عاقلة

الجيش الإسرائيلي يعلق على تحقيق "الجزيرة" في مقتل شيرين أبو عاقلة

علق الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على تحقيقات صحفية، اتهمته مؤخرا بقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة شبكة "الجزيرة" القطرية، خلال القيام بعملها... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T15:05+0000

2022-06-17T15:05+0000

2022-06-17T15:05+0000

شيرين أبو عاقلة

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وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر": "في أعقاب التحقيقات التي عُرضت في الأيام الأخيرة بطريقة منحازة - عرض الجيش الإسرائيلي مجددا على الفلسطينيين نقل الرصاصة التي أطلقت على الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".وأكد الجيش أن السلطة الفلسطينية تجري من وقت لآخر تحقيقات مشتركة مع إسرائيل.واعتبر أن "رفض الفلسطينيين تحريك الرصاصة وإجراء تحقيق مشترك يشير إلى اعتباراتهم".وأضاف الجيش: "نُذكر أن الحديث يدور عن حادثة عملياتية كجزء من عملية اعتقال في مخيم جنين للاجئين حيث وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين".وتابع: "منذ الحادث، يقوم الجيش الإسرائيلي بالتحقيق واستيضاح ملابسات مقتل الصحفية. كما أمر رئيس الأركان هذا الأسبوع بتوسيع التحقيق في حوادث إطلاق النار التي قُتلت فيها أبوعاقلة في 11 مايو/أيار 2022".وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه قرر توسيع فريق التحقيق بما في ذلك من خلال ضم ضابط كبير من شعبة الاستخبارات (أمان) لديه "خبرة تكنولوجية فريدة".وخلص الجيش إلى أن تحقيقه يشير حتى الآن إلى أنه "لم يتم إطلاق النار على الصحفية بشكل متعمد بأي حال من الأحوال، ولا يمكن تحديد ما إذا كانت قد قُتلت على يد مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار في محيط تواجدها بشكل خارج عن السيطرة أو على يد جندي إسرائيلي عن طريق الخطأ".وختم بيانه بالقول: "يأسف الجيش الإسرائيلي على المساس بغير المتورطين حتى أثناء تبادل إطلاق النار أو في ساحة المعركة ويحرص بشكل كبير على حرية الحركة والصحافة".بيان الجيش الإسرائيلي جاء بعد يوم من تحقيق أجرته قناة الجزيرة القطرية وقالت إنه كشف أن الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة انطلقت من بندقية طراز ((M4، وأن الرصاصة وهي من عيار 5.56 ملّم (القناة القطرية نشرت صورتها) تستخدمها القوات الإسرائيلية وهي من النوع الخارق للدروع.وأوضحت القناة وفق نتائج تحقيقها التي قالت إنه استند إلى آراء خبراء عسكريين أن "تشوها أصاب الرصاصة بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها".والأحد الماضي، خلص تحقيق أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إلى أن جنديا إسرائيليا هو من أطلق النار على أبو عاقلة.

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شيرين أبو عاقلة