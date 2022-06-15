https://arabic.sputniknews.com/20220615/بينيت-ولابيد-يناقشان-التحقيق-العسكري-في-مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-قبيل-زيارة-بايدن-1063673581.html
بينيت ولابيد يناقشان التحقيق العسكري في مقتل شيرين أبو عاقلة قبيل زيارة بايدن
بينيت ولابيد يناقشان التحقيق العسكري في مقتل شيرين أبو عاقلة قبيل زيارة بايدن
بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، التحقيق العسكري في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T19:10+0000
2022-06-15T19:10+0000
2022-06-15T19:10+0000
شيرين أبو عاقلة
أخبار فلسطين اليوم
جو بايدن
العالم العربي
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن بينيت ولابيد يبحثان اليوم التحقيق العسكري في مقتل الصحفية والإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين، الشهر الماضي، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمدينة.وأكدت القناة العبرية أن هذه المباحثات تأتي تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد، الشهر المقبل.ولم تكتف القناة العبرية بذلك، بل أوضحت على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل تستعد لاستئناف الانتقادات الدولية لمقتل أبو عاقلة قبيل زيارة بايدن.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الشهر الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.وأمس الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن سيزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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شيرين أبو عاقلة, أخبار فلسطين اليوم, جو بايدن, العالم العربي
بينيت ولابيد يناقشان التحقيق العسكري في مقتل شيرين أبو عاقلة قبيل زيارة بايدن
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بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، ووزير خارجيته، يائير لابيد، التحقيق العسكري في مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن بينيت ولابيد يبحثان اليوم التحقيق العسكري في مقتل الصحفية والإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة في مدينة جنين، الشهر الماضي، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي
للمدينة.
وأكدت القناة العبرية أن هذه المباحثات تأتي تمهيدا لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البلاد، الشهر المقبل.
ولم تكتف القناة العبرية بذلك، بل أوضحت على موقعها الإلكتروني أن إسرائيل تستعد لاستئناف الانتقادات الدولية لمقتل أبو عاقلة قبيل زيارة بايدن.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت، الشهر الماضي، مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية
جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
وأمس الثلاثاء، أعلن البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن
سيزور منطقة الشرق الأوسط في الفترة من 13 إلى 16 يوليو/تموز لتعزيز التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وازدهارها وحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن (المعروف باسم GCC + 3)، كما سيلتقي مع نظرائه من المنطقة لتعزيز الأمن والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للولايات المتحدة".