https://arabic.sputniknews.com/20220617/الرئيس-الكوري-الجنوبي-يكرم-عائلات-قتلى-الحرب-في-البلاد-1063790025.html

الرئيس الكوري الجنوبي يكرم عائلات قتلى الحرب في البلاد

الرئيس الكوري الجنوبي يكرم عائلات قتلى الحرب في البلاد

استقبل الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك-يول، وزوجته، كيم كيون-هي، مجموعة من أفراد الأسر لقتلى الحرب الكورية اليوم الجمعة، حيث أكد "التزامه ببناء أمة تحترم... 17.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-17T17:24+0000

2022-06-17T17:24+0000

2022-06-17T17:24+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

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وتمت دعوة حوالي 130 من أفراد أسر قتلى الحرب الكورية لتناول طعام الغداء مع "يون" و"كيم" في النصب التذكاري للحرب الكورية في "يونغسان"، وسط سيئول، حيث إن شهر يونيو/حزيران المقبل هو شهر تقدير الوطنيين وقدامى المحاربين، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".ومن بين القتلى الذين تم تكريمهم "جو إيونغ-سيونغ"، الذي تم العثور على رفاته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في منطقة "وايت هورس ريدج" داخل المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.وقبل الاجتماع، وقف الرئيس وزوجته دقيقة صمت أمام النصب الحجري لـ "جو".وأخبرسيوك-يول أفراد الأسر أن "الحكومة ستعتني بالأشخاص ذوي الكفاءة الوطنية وعائلاتهم الثكلى". وأردف سيوك-يول: "إنه لشرف عظيم أن أخدم أسر الأشخاص ذوي الكفاءة الوطنية الذين دافعوا بأرواحهم عن الأمة وقيم الديمقراطية الليبرالية وحقوق الإنسان".وكانت هذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يلتقي فيها "يون" بأبطال الحرب وأفراد أسر القتلى. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استقبل "يون" مجموعة من أبطال الحرب وأفراد الأسر في المكتب الرئاسي لإظهار التزامه بالعناية بهم شخصيا بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تمت دعوة 20 شخصا، بمن فيهم بعض الناجين من الهجوم بالطوربيد الذي قامت به كوريا الشمالية على سفينة حربية كورية جنوبية في عام 2010، لتناول طعام الغداء مع الرئيس.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/سوريا-تعزز-التعاون-الإعلامي-مع-كوريا-الشمالية-1063762613.html

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