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https://arabic.sputniknews.com/20220617/الطاقة-الألمانية-توقف-إمداد-فرنسا-بالغاز-سببه-انخفاض-الضخ-عبر-خط-التيار-الشمالي-1-1063766267.html
الطاقة الألمانية: وقف إمداد فرنسا بالغاز سببه انخفاض الضخ عبر خط "التيار الشمالي 1"
الطاقة الألمانية: وقف إمداد فرنسا بالغاز سببه انخفاض الضخ عبر خط "التيار الشمالي 1"
قال ممثل عن وزارة الاقتصاد الألمانية إن إيقاف توريد غاز خط الأنابيب الروسي من ألمانيا إلى فرنسا ليس نتيجة لقيود جديدة، بل هو نتيجة لانخفاض الضخ عبر "التيار... 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T11:27+0000
2022-06-17T11:28+0000
روسيا
اقتصاد
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وأضاف: "بحسب ما فهمت عندما قرأت، فإن فرنسا لم تعد تتلقى الغاز من خلال خط "التيار الشمالي 1"، هذه نتيجة منطقية لحقيقة أن لدينا انخفاضا في ضخ الغاز".وأضاف: "لذلك، في الوقت الحالي، لا يتم نقل أي غاز عبر نقطة النقل بين ألمانيا وفرنسا. هذا ليس شيئا جديدا، وهذا لا يعني أن شيئا جديدا قد حدث أو تم إدخال قيود جديدة. لا، هذا نتيجة للانخفاض المعروف بالضخ".أعلنت شركة نقل الغاز الفرنسية "غرتغاز"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن فرنسا لم تعد تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي.أفادت "جي آر تي غاز" على موقعها الرسمي اليوم الجمعة أنّ فرنسا لم تتلق الغاز الروسي منذ 15 حزيران/يونيو بسبب "انقطاع التدفق المادي بين فرنسا وألمانيا".تعتمد فرنسا على روسيا في حوالي 17% من غازها، والذي يمكن أن يصل عبر خطوط أنابيب الغاز أو في شكل سائل عن طريق ناقلات الغاز الطبيعي المسال، بحسب الشركة.تصل الكمية العظمى من الغاز المستورد عادة عن طريق خط الأنابيب، من خلال نقطة الترابط الوحيدة مع ألمانيا. وقد تم بالفعل خفض التدفقات بنسبة 60% منذ بداية العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/غازبروم-تخطر-إيني-الإيطالية-بتخفيض-حجم-الغاز-المصدر-إلى-النصف-اليوم-الجمعة-1063753901.html
https://arabic.sputniknews.com/20220617/إعلام-فرنسا-أصبحت-لا-تستقبل-الغاز-عن-طريق-خط-الأنابيب-الروسي-1063756950.html
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روسيا, اقتصاد

الطاقة الألمانية: وقف إمداد فرنسا بالغاز سببه انخفاض الضخ عبر خط "التيار الشمالي 1"

11:27 GMT 17.06.2022 (تم التحديث: 11:28 GMT 17.06.2022)
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidtإنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Photo / Nord Stream 2 / Axel Schmidt
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قال ممثل عن وزارة الاقتصاد الألمانية إن إيقاف توريد غاز خط الأنابيب الروسي من ألمانيا إلى فرنسا ليس نتيجة لقيود جديدة، بل هو نتيجة لانخفاض الضخ عبر "التيار الشمالي 1".
وأضاف: "بحسب ما فهمت عندما قرأت، فإن فرنسا لم تعد تتلقى الغاز من خلال خط "التيار الشمالي 1"، هذه نتيجة منطقية لحقيقة أن لدينا انخفاضا في ضخ الغاز".
وأضاف: "لذلك، في الوقت الحالي، لا يتم نقل أي غاز عبر نقطة النقل بين ألمانيا وفرنسا. هذا ليس شيئا جديدا، وهذا لا يعني أن شيئا جديدا قد حدث أو تم إدخال قيود جديدة. لا، هذا نتيجة للانخفاض المعروف بالضخ".
أعلنت شركة نقل الغاز الفرنسية "غرتغاز"، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن فرنسا لم تعد تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي.
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
"غازبروم" تخطر "إيني" الإيطالية بتخفيض حجم الغاز المصدر إلى النصف اليوم الجمعة
07:11 GMT
أفادت "جي آر تي غاز" على موقعها الرسمي اليوم الجمعة أنّ فرنسا لم تتلق الغاز الروسي منذ 15 حزيران/يونيو بسبب "انقطاع التدفق المادي بين فرنسا وألمانيا".
تعتمد فرنسا على روسيا في حوالي 17% من غازها، والذي يمكن أن يصل عبر خطوط أنابيب الغاز أو في شكل سائل عن طريق ناقلات الغاز الطبيعي المسال، بحسب الشركة.
تصل الكمية العظمى من الغاز المستورد عادة عن طريق خط الأنابيب، من خلال نقطة الترابط الوحيدة مع ألمانيا. وقد تم بالفعل خفض التدفقات بنسبة 60% منذ بداية العام.
محطة نقل الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
فرنسا أصبحت لا تستقبل الغاز عن طريق خط الأنابيب الروسي
08:28 GMT
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