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https://arabic.sputniknews.com/20220617/رئيس-أرمينيا-يوضح-ثقته-بصمود-الاقتصاد-الروسي-أمام-التحديات-1063794705.html
رئيس أرمينيا يوضح "ثقته" بصمود الاقتصاد الروسي أمام التحديات
رئيس أرمينيا يوضح "ثقته" بصمود الاقتصاد الروسي أمام التحديات
أعرب الرئيس الأرميني، فاهاغن خاتشاتوريان، في اجتماع في سان بطرسبورغ مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيصمد أمام ما يحدث". 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T19:52+0000
2022-06-17T19:52+0000
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا
اقتصاد
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واعتبر للرئيس الأرميني، أنه "في ظل الظروف الجديدة، نحتاج إلى التفكير في كيفية زيادة التطوير، بما في ذلك تحت العقوبات"، حسبما ذكره في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية أثناء فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.وأوضح خاتشاتوريان: "الشروط الجديدة توفر أيضًا فرصًا جديدة، وأتفق مع النتائج التي توصل إليها رئيس البنك المركزي الروسي، بأننا نحتاج إلى التعود على ذلك وإعداد الاقتصاد لتحديات أخرى أيضًا، وأنا متأكد من أن الاقتصاد الروسي سيصمد بناء على الموارد والقدرات المتاحة خلال الشهرين الماضيين".وقال خاتشوريان: "من المثير للاهتمام أيضًا الأساليب التي استخدمها البنك المركزي والهياكل الاقتصادية ووزارة المالية لوقف التضخم واستعادة الروبل لقيمته"، مضيفًا أنه "حتى توقعات صندوق النقد الدولي تتغير في اتجاه إيجابي".
https://arabic.sputniknews.com/20220617/لأول-مرة-عرض-لقطات-من-فيلم-التحدي-في-منتدى-سان-بطرسبرغ-الاقتصادي-الدولي-1063780253.html
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منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, اقتصاد

رئيس أرمينيا يوضح "ثقته" بصمود الاقتصاد الروسي أمام التحديات

19:52 GMT 17.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أعرب الرئيس الأرميني، فاهاغن خاتشاتوريان، في اجتماع في سان بطرسبورغ مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن "ثقته في أن الاقتصاد الروسي سيصمد أمام ما يحدث".
واعتبر للرئيس الأرميني، أنه "في ظل الظروف الجديدة، نحتاج إلى التفكير في كيفية زيادة التطوير، بما في ذلك تحت العقوبات"، حسبما ذكره في مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية أثناء فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
رائد فضاء روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
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وأوضح خاتشاتوريان: "الشروط الجديدة توفر أيضًا فرصًا جديدة، وأتفق مع النتائج التي توصل إليها رئيس البنك المركزي الروسي، بأننا نحتاج إلى التعود على ذلك وإعداد الاقتصاد لتحديات أخرى أيضًا، وأنا متأكد من أن الاقتصاد الروسي سيصمد بناء على الموارد والقدرات المتاحة خلال الشهرين الماضيين".
التوقعات المتشائمة للخبراء والاقتصاديين والممولين الروس لم تتحقق.
وقال خاتشوريان: "من المثير للاهتمام أيضًا الأساليب التي استخدمها البنك المركزي والهياكل الاقتصادية ووزارة المالية لوقف التضخم واستعادة الروبل لقيمته"، مضيفًا أنه "حتى توقعات صندوق النقد الدولي تتغير في اتجاه إيجابي".
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