https://arabic.sputniknews.com/20220617/شقيق-عادل-إمام-الزعيم-سيعود-للسينما-قريبا-بـالواد-وأبوه-1063755562.html
شقيق عادل إمام: الزعيم سيعود للسينما قريبا بـ"الواد وأبوه"
شقيق عادل إمام: الزعيم سيعود للسينما قريبا بـ"الواد وأبوه"
كشف عصام إمام شقيق الممثل المصري عادل إمام عن عودة الأخير قريبا إلى السينما بفيلم جديد يحمل اسم "الواد وأبوه". 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T07:45+0000
2022-06-17T07:45+0000
2022-06-17T07:45+0000
عادل إمام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048095597_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_f3159cc593ba5460c452c4e888609f84.jpg
وحسب تصريحات هاتفية أدلى بها إمام لبرنامج تريندينغ، أكد كذب الشائعات التي تتحدث كثيرا عن وفاة الزعيم، لافتا إلى عودته بفيلم من إنتاجه (عصام إمام)، وإخراج رامي إمام، ومشاركة البطولة لابنه الآخر محمد إمام.وأكد عصام أن تصوير الفيلم سيبدأ خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن جلسات عمل مع الزعيم سيتم عقدها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.يشار إلى أن آخر ظهور للزعيم كان في مسلسل "فلانتينو"، الذي كتبه أيمن بهجت قمر، وأخرجه أيضا نجله رامي إمام وشاركته البطولة الراحلة دلال عبد العزيز وداليا البحيري ومحمد الكيلاني وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين وطارق الإبياري.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048095597_251:0:2600:1762_1920x0_80_0_0_c71d8bc12b544e86edaa9250babd0df7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عادل إمام
شقيق عادل إمام: الزعيم سيعود للسينما قريبا بـ"الواد وأبوه"
تابعنا عبر
كشف عصام إمام شقيق الممثل المصري عادل إمام عن عودة الأخير قريبا إلى السينما بفيلم جديد يحمل اسم "الواد وأبوه".
وحسب تصريحات هاتفية أدلى بها إمام لبرنامج تريندينغ، أكد كذب الشائعات
التي تتحدث كثيرا عن وفاة الزعيم، لافتا إلى عودته بفيلم من إنتاجه (عصام إمام)، وإخراج رامي إمام، ومشاركة البطولة لابنه الآخر محمد إمام.
وأكد عصام أن تصوير الفيلم سيبدأ خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن جلسات عمل مع الزعيم سيتم عقدها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.
وعن طبيعة العمل قال إمام إنه "يدور في إطار كوميدي حول فكرة العلاقة بين الأب والابن في الوقت الحالي، وبه العديد من المعاني التي تمس الأسرة".
يشار إلى أن آخر ظهور للزعيم كان في مسلسل "فلانتينو"، الذي كتبه أيمن بهجت قمر، وأخرجه أيضا نجله رامي إمام وشاركته البطولة الراحلة دلال عبد العزيز وداليا البحيري ومحمد الكيلاني وهدى المفتي ورانيا محمود ياسين وطارق الإبياري.