https://arabic.sputniknews.com/20220615/عائلة-عادل-إمام-تخرج-عن-صمتها-بعد-أنباء-عن-تدهور-حالته-الصحية-1063618723.html
عائلة عادل إمام تخرج عن صمتها بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية
عائلة عادل إمام تخرج عن صمتها بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية
خرجت عائلة الفنان المصري عادل إمام، عن صمتها، بعد الأنباء التي زعمت تدهور الحالة الصحية للزعيم. 15.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-15T07:36+0000
2022-06-15T07:36+0000
2022-06-15T07:36+0000
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048095597_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_f3159cc593ba5460c452c4e888609f84.jpg
وأكد المنتج السينمائي، عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، في تصريحات خاصة مع قناة العربية، أن "ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة للزعيم إشاعات كاذبة لا أساس لصحتها".ونفى كل ما تردد حول خطورة مرضه أو خضوعه لمراحل علاجية، قائلا إن "الشائعات حول صحة الزعيم لا تتوقف وأصبحت مزعجة وتثير القلق لدى عشاقه".وشدد على انزعاج العائلة الكبير من انتشار تلك الأخبار المغلوطة، موضحاً أنها باتت تؤثر على محبي الفنان القدير.واحتفل الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ82، الشهر الماضي، وهو من مواليد 17 مايو/ أيار 1940.ونشر الفنان عادل إمام، صورة ترصد أحدث ظهور له على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاده الـ82، جمعته بمساعده عادل سليمان.وعلق عليها بعبارة واحدة قال فيها: "أحدث ظهور للزعيم عادل إمام"، فيما علق عادل سليمان على الصورة بعبارة: "الآن معا… الزعيم كل سنه وحضرتك طيب".ويمتلك عادل إمام تاريخا فنيا طويلا وكانت أبرز أعماله "الواد سيد الشغال" و"مدرسة المشاغبين" وفيلم "السفارة في العمارة" و"عمارة يعقوبيان" و"مرجان أحمد مرجان".
https://arabic.sputniknews.com/20220517/صورة-جديدة-لعادل-إمام-في-عيد-ميلاده-الـ-82-1062370438.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048095597_251:0:2600:1762_1920x0_80_0_0_c71d8bc12b544e86edaa9250babd0df7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفنانين في مصر
عائلة عادل إمام تخرج عن صمتها بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية
تابعنا عبر
خرجت عائلة الفنان المصري عادل إمام، عن صمتها، بعد الأنباء التي زعمت تدهور الحالة الصحية للزعيم.
وأكد المنتج السينمائي، عصام إمام، شقيق الفنان الكبير عادل إمام، في تصريحات خاصة مع قناة العربية
، أن "ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة للزعيم إشاعات كاذبة لا أساس لصحتها".
ونفى كل ما تردد حول خطورة مرضه أو خضوعه لمراحل علاجية، قائلا إن "الشائعات حول صحة الزعيم لا تتوقف وأصبحت مزعجة وتثير القلق لدى عشاقه".
وشدد على انزعاج العائلة الكبير من انتشار تلك الأخبار المغلوطة، موضحاً أنها باتت تؤثر على محبي الفنان القدير.
واحتفل الفنان المصري عادل إمام بعيد ميلاده الـ82، الشهر الماضي، وهو من مواليد 17 مايو/ أيار 1940.
ونشر الفنان عادل إمام، صورة ترصد أحدث ظهور له
على وسائل التواصل الاجتماعي بمناسبة عيد ميلاده الـ82، جمعته بمساعده عادل سليمان.
وعلق عليها بعبارة واحدة قال فيها: "أحدث ظهور للزعيم عادل إمام"، فيما علق عادل سليمان على الصورة بعبارة: "الآن معا… الزعيم كل سنه وحضرتك طيب".
ويمتلك عادل إمام تاريخا فنيا
طويلا وكانت أبرز أعماله "الواد سيد الشغال" و"مدرسة المشاغبين" وفيلم "السفارة في العمارة
" و"عمارة يعقوبيان" و"مرجان أحمد مرجان".