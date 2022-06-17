https://arabic.sputniknews.com/20220617/فيفا-يطرح-فيلما-وثائقيا-عن-محمد-صلاح-احتفالا-بعيد-ميلاده-الـ30-فيديو-1063787708.html
"فيفا" يطرح فيلما وثائقيا عن محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاده الـ30... فيديو
"فيفا" يطرح فيلما وثائقيا عن محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاده الـ30... فيديو
احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعيد الميلاد الـ30 لنجم كرة القدم المصري الدولي، واللاعب في فريق "ليفربول"، محمد صلاح، بطرح فيلم وثائقي عنه. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T16:33+0000
2022-06-17T16:33+0000
2022-06-17T16:33+0000
مجتمع
منوعات
رياضة
ليفربول
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ويعيد الوثائقي الذي يحمل عنوان "مو – أيقونة عالمية"، ويعرض على منصة "فيفا" الرسمية مجانا، سرد مسيرة صلاح الكروية، بدءا من بداياته في مسقط رأسه قرية نجريج في مركز بسيون في محافظة الغربية المصرية، ووصولا إلى الشهرة المدوية التي يحظى بها حاليا.كما يرصد أهم مراحل رحلة محمد صلاح الأسطورية، وأهدافه مع الأندية التي انضم إليها، فضلا عن مجموعة من المقاطع من قرية نجريج، ومن ثم مقابلات مع عدد من جماهير ليفربول وبعض النجوم للتحدث عن إنجازاته وسلوكياته.ويغوص الفيلم كذلك في تأثير محمد صلاح العالمي في مجالات مختلفة، مثل الفن والموسيقى والثقافة والمجتمع.ويشتمل الفيلم الوثائقي أيضا على مقابلات مغني الراب، مروان بابلو، والمؤلف الأمريكي، مارك مانسون، ولاعبة التايكواندو المصرية، هداية ملاك وغيرهم.وولد محمد صلاح في 15 يونيو/ حزيران عام 1992 في قرية نجريج المصرية، وبدأ مسيرته مع نادي المقاولون العرب المصري، قبل أن يقوم بأول محطة أوروبية له من خلال نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي وفيورنتينا، وإيه إس. روما في الدوري الإيطالي، وأخيرا ليفربول من 2017 وحتى الآن.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, رياضة, ليفربول
"فيفا" يطرح فيلما وثائقيا عن محمد صلاح احتفالا بعيد ميلاده الـ30... فيديو
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احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعيد الميلاد الـ30 لنجم كرة القدم المصري الدولي، واللاعب في فريق "ليفربول"، محمد صلاح، بطرح فيلم وثائقي عنه.
ويعيد الوثائقي الذي يحمل عنوان "مو – أيقونة عالمية"، ويعرض على منصة "فيفا" الرسمية مجانا، سرد مسيرة صلاح الكروية، بدءا من بداياته في مسقط رأسه قرية نجريج في مركز بسيون في محافظة الغربية المصرية، ووصولا إلى الشهرة المدوية التي يحظى بها حاليا.
كما يرصد أهم مراحل رحلة محمد صلاح الأسطورية، وأهدافه مع الأندية التي انضم إليها، فضلا عن مجموعة من المقاطع من قرية نجريج، ومن ثم مقابلات مع عدد من جماهير ليفربول وبعض النجوم للتحدث عن إنجازاته وسلوكياته.
ويغوص الفيلم كذلك في تأثير محمد صلاح العالمي في مجالات مختلفة، مثل الفن والموسيقى والثقافة والمجتمع.
ويشتمل الفيلم الوثائقي أيضا على مقابلات مغني الراب، مروان بابلو، والمؤلف الأمريكي، مارك مانسون، ولاعبة التايكواندو المصرية، هداية ملاك وغيرهم.
وولد محمد صلاح في 15 يونيو/ حزيران عام 1992 في قرية نجريج المصرية، وبدأ مسيرته مع نادي المقاولون العرب المصري، قبل أن يقوم بأول محطة أوروبية له من خلال نادي بازل السويسري، ثم تشيلسي وفيورنتينا، وإيه إس. روما في الدوري الإيطالي، وأخيرا ليفربول من 2017 وحتى الآن.