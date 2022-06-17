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https://arabic.sputniknews.com/20220617/قطر-تدرج-اسم-تايوان-في-استمارة-كأس-العالم-1063768936.html
قطر تدرج اسم تايوان في استمارة كأس العالم
قطر تدرج اسم تايوان في استمارة كأس العالم
قامت قطر التي تستضيف كأس العالم "فيفا 2022" بتصحيح نموذج طلب عبر الإنترنت أدرج تايوان كجزء من الصين بعد أن قدمت تايبيه التايوانية احتجاجًا. 17.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-17T12:23+0000
2022-06-17T12:23+0000
رياضة
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أوو: "بعد احتجاج الوزارة يوم الأربعاء، حلت "تايوان" محل "تايوان، مقاطعة الصين" في القائمة المنسدلة على موقع الإنترنت للتقدم بطلب للحصول على بطاقة Hayya، وهي هوية المشجع الصادرة لجميع المتفرجين في كأس العالم الحصول عليها".وأضافت وفقا لوكالة الأنباء التايوانية: "نعرب عن تقديرنا لمنظمي الحدث على استجابتهم السريعة في التصحيح والحفاظ على حقوق جماهير وطننا".ستكون بطولة كأس العالم هذا العام هي الأولى التي تقام في العالم العربي، والثانية في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/إعلام-الإسرائيليون-يمكنهم-حضور-مباريات-كأس-العالم-في-قطر-1063341404.html
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رياضة

قطر تدرج اسم تايوان في استمارة كأس العالم

12:23 GMT 17.06.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج
ملعب المدينة التعليمية، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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قامت قطر التي تستضيف كأس العالم "فيفا 2022" بتصحيح نموذج طلب عبر الإنترنت أدرج تايوان كجزء من الصين بعد أن قدمت تايبيه التايوانية احتجاجًا.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أوو: "بعد احتجاج الوزارة يوم الأربعاء، حلت "تايوان" محل "تايوان، مقاطعة الصين" في القائمة المنسدلة على موقع الإنترنت للتقدم بطلب للحصول على بطاقة Hayya، وهي هوية المشجع الصادرة لجميع المتفرجين في كأس العالم الحصول عليها".
وأضافت وفقا لوكالة الأنباء التايوانية: "نعرب عن تقديرنا لمنظمي الحدث على استجابتهم السريعة في التصحيح والحفاظ على حقوق جماهير وطننا".
ستكون بطولة كأس العالم هذا العام هي الأولى التي تقام في العالم العربي، والثانية في آسيا بعد بطولة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.
ملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
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