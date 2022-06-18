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https://arabic.sputniknews.com/20220618/أول-تعليق-من-حماس-على-القصف-الإسرائيلي-الذي-استهدف-قطاع-غزة-1063805658.html
أول تعليق من "حماس" على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة
أول تعليق من "حماس" على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة
علقت حركة حماس على قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنها امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T09:22+0000
2022-06-18T09:22+0000
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار قطاع غزة
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وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريحات له، إن "الاحتلال يحاول بائسا وفاشلا عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين".وأكد قاسم أن "المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه، وبرغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي شن غارات داخل قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ منه باتجاه منطقة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل.ونشر أدرعي مقاطع فيديو، قال إنها لقصف قامت به القوات الجوية على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقال إن "طائرات حربية إسرائيلية وأخرى (لم يحددها) أغارت قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/الطيران-الإسرائيلي-يستهدف-مواقع-لحركة-حماس-في-غزة--1063800428.html
أخبار قطاع غزة
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أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار قطاع غزة

أول تعليق من "حماس" على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة

09:22 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatقصف الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين مايو 2021
قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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علقت حركة حماس على قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنها امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة.
وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريحات له، إن "الاحتلال يحاول بائسا وفاشلا عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين".
مقاتلة F-15 الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
الطيران الإسرائيلي يستهدف مواقع لحركة حماس في غزة
06:11 GMT
وأكد قاسم أن "المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه، وبرغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي شن غارات داخل قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ منه باتجاه منطقة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل.
ونشر أدرعي مقاطع فيديو، قال إنها لقصف قامت به القوات الجوية على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقال إن "طائرات حربية إسرائيلية وأخرى (لم يحددها) أغارت قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".
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