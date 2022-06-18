https://arabic.sputniknews.com/20220618/أول-تعليق-من-حماس-على-القصف-الإسرائيلي-الذي-استهدف-قطاع-غزة-1063805658.html
أول تعليق من "حماس" على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة
أول تعليق من "حماس" على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة
علقت حركة حماس على قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنها امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T09:22+0000
2022-06-18T09:22+0000
2022-06-18T09:22+0000
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار قطاع غزة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049087021_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0debba6d64834c32af89dc9286cd1437.jpg
وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريحات له، إن "الاحتلال يحاول بائسا وفاشلا عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين".وأكد قاسم أن "المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه، وبرغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي شن غارات داخل قطاع غزة ردًا على إطلاق صاروخ منه باتجاه منطقة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل.ونشر أدرعي مقاطع فيديو، قال إنها لقصف قامت به القوات الجوية على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقال إن "طائرات حربية إسرائيلية وأخرى (لم يحددها) أغارت قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".
https://arabic.sputniknews.com/20220618/الطيران-الإسرائيلي-يستهدف-مواقع-لحركة-حماس-في-غزة--1063800428.html
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049087021_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e08fdfb5202dec31e389fe82fa19b4b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار قطاع غزة
أول تعليق من "حماس" على القصف الإسرائيلي الذي استهدف قطاع غزة
تابعنا عبر
علقت حركة حماس على قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدة أنها امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة.
وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريحات له
، إن "الاحتلال يحاول بائسا وفاشلا عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين".
وأكد قاسم أن "المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي لشعبنا الفلسطيني في كل مكان وسيفه الذي يضرب به عدوه، وبرغم العدوان سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحرير أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، أن الجيش الإسرائيلي شن غارات داخل قطاع غزة
ردًا على إطلاق صاروخ منه باتجاه منطقة أشكلون (عسقلان) جنوبي إسرائيل.
ونشر أدرعي مقاطع فيديو، قال إنها لقصف قامت به القوات الجوية
على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وقال إن "طائرات حربية إسرائيلية وأخرى (لم يحددها) أغارت قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس
الإرهابية في قطاع غزة".