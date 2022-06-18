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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع يقول إنها لقصف جوي إسرائيلي على مواقع لحماس
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع يقول إنها لقصف جوي إسرائيلي على مواقع لحماس
نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقاطع فيديو، قال إنها لقصف قامت به القوات الجوية على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T07:34+0000
2022-06-18T07:34+0000
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وحسب ما نشره أدرعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال إن "طائرات حربية إسرائيلية وأخرى (لم يحددها) أغارت قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".وأوضح أدرعي أن الطائرات "استهدفت ورشات لإنتاج وسائل قتالية داخل موقع عسكري تابع لحماس بالإضافة إلى ثلاث نقاط عسكرية أخرى تابعة للحركة في القطاع"، حسب قوله.وحمل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية، حماس، المسؤولية عن هذا القصف وغيره، قائلا: "تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة".وفي مقطع آخر نشره أدرعي كتب معلقا عليه: "هكذا قصفت ودمرت قواتنا مرصد عسكري تابع لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة اليوم، ردًّا على قيام مخربين في القطاع باطلاق صاروخ نحو منطقة أشكلون الليلة الماضية"، على حد تعبيره.وكرر أدرعي عددا من المقاطع، مؤكدا أنها لغارات شنتها قوات الجيش الإسرائيلي "على مواقع وورش إنتاج أسلحة تابعة لحماس ردًّا على اطلاق الصاروخ من القطاع الليلة الماضية".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا في الساعة الـ3.10 تم إطلاقه من غزة على مدن جنوب إسرائيل.وقال: "أطلق إرهابيون صاروخًا من غزة باتجاه جنوب إسرائيل، واعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي الصاروخ في الجو".
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أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ينشر مقاطع يقول إنها لقصف جوي إسرائيلي على مواقع لحماس

07:34 GMT 18.06.2022
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AP Photo / Adel Hana
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نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مقاطع فيديو، قال إنها لقصف قامت به القوات الجوية على مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس.
وحسب ما نشره أدرعي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال إن "طائرات حربية إسرائيلية وأخرى (لم يحددها) أغارت قبل قليل على عدة أهداف عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة".
وأوضح أدرعي أن الطائرات "استهدفت ورشات لإنتاج وسائل قتالية داخل موقع عسكري تابع لحماس بالإضافة إلى ثلاث نقاط عسكرية أخرى تابعة للحركة في القطاع"، حسب قوله.
وحمل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حركة المقاومة الإسلامية، حماس، المسؤولية عن هذا القصف وغيره، قائلا: "تتحمل مسؤولية ما يجري داخل قطاع غزة".
وفي مقطع آخر نشره أدرعي كتب معلقا عليه: "هكذا قصفت ودمرت قواتنا مرصد عسكري تابع لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة اليوم، ردًّا على قيام مخربين في القطاع باطلاق صاروخ نحو منطقة أشكلون الليلة الماضية"، على حد تعبيره.
وكرر أدرعي عددا من المقاطع، مؤكدا أنها لغارات شنتها قوات الجيش الإسرائيلي "على مواقع وورش إنتاج أسلحة تابعة لحماس ردًّا على اطلاق الصاروخ من القطاع الليلة الماضية".
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح اليوم، أن القبة الحديدية اعترضت صاروخا في الساعة الـ3.10 تم إطلاقه من غزة على مدن جنوب إسرائيل.
وقال: "أطلق إرهابيون صاروخًا من غزة باتجاه جنوب إسرائيل، واعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي الصاروخ في الجو".
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