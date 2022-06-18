عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/العراق-ارتفاع-حصيلة-الإصابات-بالحمى-النزفية-إلى-189-بينها-32-وفاة-1063822772.html
العراق.. ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 189 بينها 32 وفاة
العراق.. ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 189 بينها 32 وفاة
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 189 من بينها 32 حالة وفاة خلال العام الجاري. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T14:59+0000
2022-06-18T14:59+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101344/75/1013447550_0:0:2973:1673_1920x0_80_0_0_e657aa8414edf6500d96d8ebfd4da83e.jpg
جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة لموقع قناة "السومرية نيوز" المحلية.ونفى البدر ما تردد بين العراقيين من أن فيروس الحمى النزفية يمكن أن ينتقل من الطيور والدواجن إلى الإنسان.وأشار في هذا الصدد إلى أنه "في العراق، لم يثبت لغاية الآن وجود أي ناقل للمرض سوى المواشي".وكانت الصحة العراقية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، تسجيل 170 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الجاري من ضمنها 31 حالة وفاة.وتوفيت أول حالة مصابة بهذا الفيروس في العراق في يونيو/حزيران 2021. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحمى النزفية تنتقل من شخص إلى آخر "نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى".والحمى النزفية فيروس يسبّب الوفاة بنسبة تترواح بين 10 و40% من الإصابات، وهو من الأمراض المعدية المهددة للحياة، إذ يمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما ينتج عن ذلك حدوث نزيف مع إمكانية إعاقة قدرة الدم على التجلط.
https://arabic.sputniknews.com/20220509/نزيف-من-العين-والأذن-حتى-الموت-فيروس-قاتل-ينتشر-في-دولة-عربية-1062033092.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101344/75/1013447550_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_25ea214e230785928e75091c848344d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم

العراق.. ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 189 بينها 32 وفاة

14:59 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة بغداد
مدينة بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Igor Mikhalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 189 من بينها 32 حالة وفاة خلال العام الجاري.
جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة لموقع قناة "السومرية نيوز" المحلية.
ونفى البدر ما تردد بين العراقيين من أن فيروس الحمى النزفية يمكن أن ينتقل من الطيور والدواجن إلى الإنسان.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه "في العراق، لم يثبت لغاية الآن وجود أي ناقل للمرض سوى المواشي".
وكانت الصحة العراقية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، تسجيل 170 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الجاري من ضمنها 31 حالة وفاة.
فيروس كورونا في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
"نزيف من العين والأذن حتى الموت"... فيروس قاتل ينتشر في دولة عربية
9 مايو, 15:21 GMT
وتوفيت أول حالة مصابة بهذا الفيروس في العراق في يونيو/حزيران 2021. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحمى النزفية تنتقل من شخص إلى آخر "نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى".
والحمى النزفية فيروس يسبّب الوفاة بنسبة تترواح بين 10 و40% من الإصابات، وهو من الأمراض المعدية المهددة للحياة، إذ يمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما ينتج عن ذلك حدوث نزيف مع إمكانية إعاقة قدرة الدم على التجلط.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала