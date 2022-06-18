https://arabic.sputniknews.com/20220618/العراق-ارتفاع-حصيلة-الإصابات-بالحمى-النزفية-إلى-189-بينها-32-وفاة-1063822772.html

العراق.. ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 189 بينها 32 وفاة

العراق.. ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 189 بينها 32 وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 189 من بينها 32 حالة وفاة خلال العام الجاري. 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T14:59+0000

2022-06-18T14:59+0000

2022-06-18T14:59+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

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جاء ذلك وفق تصريحات أدلى بها سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة لموقع قناة "السومرية نيوز" المحلية.ونفى البدر ما تردد بين العراقيين من أن فيروس الحمى النزفية يمكن أن ينتقل من الطيور والدواجن إلى الإنسان.وأشار في هذا الصدد إلى أنه "في العراق، لم يثبت لغاية الآن وجود أي ناقل للمرض سوى المواشي".وكانت الصحة العراقية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، تسجيل 170 إصابة بالحمى النزفية منذ بداية العام الجاري من ضمنها 31 حالة وفاة.وتوفيت أول حالة مصابة بهذا الفيروس في العراق في يونيو/حزيران 2021. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحمى النزفية تنتقل من شخص إلى آخر "نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى".والحمى النزفية فيروس يسبّب الوفاة بنسبة تترواح بين 10 و40% من الإصابات، وهو من الأمراض المعدية المهددة للحياة، إذ يمكن أن يتسبب في تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما ينتج عن ذلك حدوث نزيف مع إمكانية إعاقة قدرة الدم على التجلط.

https://arabic.sputniknews.com/20220509/نزيف-من-العين-والأذن-حتى-الموت-فيروس-قاتل-ينتشر-في-دولة-عربية-1062033092.html

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