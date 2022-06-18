https://arabic.sputniknews.com/20220618/امرأة-تتعقب-صديقها-باستخدام-جهاز-إير-تاغ-من-آبل-وتقتله-1063819932.html

امرأة تتعقب صديقها باستخدام جهاز "إير تاغ" من "آبل" وتقتله

امرأة تتعقب صديقها باستخدام جهاز "إير تاغ" من "آبل" وتقتله

استخدمت امرأة في أمريكا جهاز "إير تاغ"، الذي طرحته شركة "آبل" الأمريكية، من من أجل تعقب صديقها وقتلته.‏ 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T13:48+0000

2022-06-18T13:48+0000

2022-06-18T13:48+0000

شركة آبل

مجتمع

منوعات

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وتعقبت المرأة من ولاية إنديانا الأمريكية صديقها باستخدام "آبل إير تاغ" وقتلته بسبب علاقة غرامية مزعومة، وفقا لصحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.وتمكنت المرأة من الوصول إلى موقع صديقها في إحدى الحانات، حيث كان يلتقيبامرأة أخرى، وعندما واجهته دخل الطرفان في جدال، وتصاعدت الأمور بسرعة، لكن بعد فترة وجيزة طلب منهم النادل مغادرة المكان.بعد ذلك، ركبت المرأة سيارتها وضربت صديقها ثم شرعت في دهسه، كما أنها حاولت مطاردة المرأة الأخرى التي كان على علاقة معها، لكن الشرطة وصلت وألقت القبض عليها.ولفظ صديق المرأة أنفاسه الأخيرة في مكان الحادث، بينما وُجه إلى صديقته في وقت لاحق اتهام بالشروع بقتله.وخلال الأشهر الماضية، زادت تقارير تتناول استخدام جهاز "آبل إير تاغ" بطرق ضارة، الأمر الذي دفع شركة "آبل" لطرح تطبيق على متجر "غوغل بلاي" هو "Tracker Detect"، الذي يساعد مستخدمي هواتف "أندرويد" في رصد أجهزة "إير تاغ" غير المرغوب فيها.ويساعد تطبيق "Tracker Detect" المستخدمين الذي لا يمتلكون أجهزة "آبل" على تعقب أجهزة "إير تاغ" القريبة منهم، والتابعة لشركة "آبل"، أو غيرها من أدوات تتبع العناصر المماثلة، التي قد تكون مسافرة معهم دون علمهم.وعلى مستوى أجهزة "آبل"، فقد أضافت الشركة الأمريكية إجراءات مكافحة تتبع "إير تاغ" مع تحديثات نظام تشغيل "آي أو إس".كما قامت بعض الولايات الأمريكية بسن قوانين تحظر التتبع باستخدام أجهزة "إير تاغ".و"إير تاغ" هي أجهزة صغيرة طرحتها شركة "آبل" قبل أكثر من عام، ويمكن إرفاقها بعناصر مثل المفاتيح والمحافظ، من أجل تحديد موقعها عند فقدانها.

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شركة آبل, مجتمع, منوعات