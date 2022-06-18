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https://arabic.sputniknews.com/20220618/بايدن-يوجه-رسائل-للأمريكيين-بشأن-لقاحات-كورونا-1063838675.html
بايدن يوجه رسائل للأمريكيين بشأن لقاحات كورونا
بايدن يوجه رسائل للأمريكيين بشأن لقاحات كورونا
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يزف أخبار سارة للأمريكيين بشأن لقاحات كورونا، مشيرا إلى أنها أصبحت متاحة لكل أمريكي. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T21:38+0000
2022-06-18T21:38+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب بايدن على "تويتر"، اليوم السبت: "أخبار سارة... تم اعتماد اللقاحات لحماية الأطفال تحت سن 5 سنوات من قبل هيئة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".وتابع: "لأول مرة، أصبح بإمكان كل أمريكي أن يحصل على اللقاحات لحماية حياته بداية من أصغر مواطن إلى أكبر أمريكي".وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته كانت تجهز لهذه اللحظة واستطاعت فعليا أن تؤمن جرعات لقاح للأطفال لتصبح اللقاحات متاحة لجميع الأمريكيين.ولفت إلى أن ذلك كان نتاج التعاون بين الأطقم الطبية وأقسام الصحة والعاملين في هذا المجال.وأشار إلى أن عملية تلقيح الأطفال ستكون متاحة في المراكز الصحية وعيادات الأطفال في أقرب وقت ممكن.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يوجه رسائل للأمريكيين بشأن لقاحات كورونا

21:38 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damourدمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق
دمشق.. لقاح كورونا في الهواء الطلق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يزف أخبار سارة للأمريكيين بشأن لقاحات كورونا، مشيرا إلى أنها أصبحت متاحة لكل أمريكي.
وكتب بايدن على "تويتر"، اليوم السبت: "أخبار سارة... تم اعتماد اللقاحات لحماية الأطفال تحت سن 5 سنوات من قبل هيئة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها".
وتابع: "لأول مرة، أصبح بإمكان كل أمريكي أن يحصل على اللقاحات لحماية حياته بداية من أصغر مواطن إلى أكبر أمريكي".
وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته كانت تجهز لهذه اللحظة واستطاعت فعليا أن تؤمن جرعات لقاح للأطفال لتصبح اللقاحات متاحة لجميع الأمريكيين.
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ولفت إلى أن ذلك كان نتاج التعاون بين الأطقم الطبية وأقسام الصحة والعاملين في هذا المجال.
وأشار إلى أن عملية تلقيح الأطفال ستكون متاحة في المراكز الصحية وعيادات الأطفال في أقرب وقت ممكن.
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