https://arabic.sputniknews.com/20220618/سفير-لوغانسك-لدى-روسيا-لا-اتفاق-إلى-الآن-على-ممر-إنساني-من-مصنع-آزوت-1063801490.html
سفير لوغانسك لدى روسيا: لا اتفاق إلى الآن على ممر إنساني من مصنع آزوت
سفير لوغانسك لدى روسيا: لا اتفاق إلى الآن على ممر إنساني من مصنع آزوت
صرح سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروسنيك، أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على فتح ممر إنساني من مصنع آزوت الكيماوي في سيفيرودونيتسك شرقي... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T07:12+0000
2022-06-18T07:12+0000
2022-06-18T07:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
عمليات عسكرية
ممر إنساني
أخبار أوكرانيا
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وقال ميروسنيك في منشور عبر قناته على "تلغرام"، اليوم السبت: "لا يوجد اتفاق حتى الآن على فتح ممر إنساني من آزوت، سواء لخروج المدنيين أو لإلقاء المسلحين السلاح، والسبب الرئيسي هو أن أوكرانيا ترفض ضمان نظام وقف إطلاق النار، والذي من دونه لا يمكن الإخلاء".وبيّن أنه من أجل إجلاء المدنيين، من الضروري تدمير المواقع الأوكرانية حول ليسيتشانسك وإزالة خطر قصف سيفيرودونتسك وروبيجني.وأعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، يوم الأربعاء، أن المسلحين الأوكرانيين عمدوا إلى تقويض عملية إجلاء المدنيين من منطقة مصنع "آزوت" للكيماويات عبر الممر الإنساني الذي فتحته روسيا بإطلاقهم النار على المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك.وقال ميزينتسيف في إحاطة، منوّهًا إلى قيام الجانب الروسي بفتح ممر إنساني اليوم في الساعة 08:00 صباحا، بتوقيت موسكو، لإجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع "آزوت" في اتجاه مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك: "رغم التدابير غير المسبوقة التي اتخذتها روسيا، فإن سلطات كييف قامت بتقويض العملية الإنسانية، فقد رصدت وسائل السيطرة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار. تم إطلاق نار عشوائي من منطقة مصنع "آزوت" باتجاه المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك (بإطلاق قذائف 120 ملم من الساعة 08:20، وقصف من الدبابات من الساعة 9:40)".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدفاع-الروسية-كييف-تعرقل-عملية-إجلاء-المدنيين-من-منطقة-مصنع-آزوت-للكيماويات-1063673724.html
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روسيا, عمليات عسكرية, ممر إنساني, أخبار أوكرانيا
سفير لوغانسك لدى روسيا: لا اتفاق إلى الآن على ممر إنساني من مصنع آزوت
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صرح سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروسنيك، أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على فتح ممر إنساني من مصنع آزوت الكيماوي في سيفيرودونيتسك شرقي أوكرانيا.
وقال ميروسنيك في منشور عبر قناته على "تلغرام"، اليوم السبت: "لا يوجد اتفاق حتى الآن على فتح ممر إنساني من آزوت، سواء لخروج المدنيين أو لإلقاء المسلحين السلاح، والسبب الرئيسي هو أن أوكرانيا ترفض ضمان نظام وقف إطلاق النار، والذي من دونه لا يمكن الإخلاء".
وبيّن أنه من أجل إجلاء المدنيين، من الضروري تدمير المواقع الأوكرانية حول ليسيتشانسك وإزالة خطر قصف سيفيرودونتسك وروبيجني.
وأعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، ميخائيل ميزينتسيف، يوم الأربعاء، أن المسلحين الأوكرانيين عمدوا إلى تقويض عملية إجلاء المدنيين من منطقة مصنع "آزوت" للكيماويات عبر الممر الإنساني الذي فتحته روسيا بإطلاقهم النار على المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك.
وقال ميزينتسيف في إحاطة، منوّهًا إلى قيام الجانب الروسي بفتح ممر إنساني اليوم في الساعة 08:00 صباحا، بتوقيت موسكو، لإجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع "آزوت" في اتجاه مدينة سفاتوفو في جمهورية لوغانسك: "رغم التدابير غير المسبوقة التي اتخذتها روسيا، فإن سلطات كييف قامت بتقويض العملية الإنسانية، فقد رصدت وسائل السيطرة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار. تم إطلاق نار عشوائي من منطقة مصنع "آزوت"
باتجاه المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك (بإطلاق قذائف 120 ملم من الساعة 08:20، وقصف من الدبابات من الساعة 9:40)".