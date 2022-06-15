https://arabic.sputniknews.com/20220615/الدفاع-الروسية-كييف-تعرقل-عملية-إجلاء-المدنيين-من-منطقة-مصنع-آزوت-للكيماويات-1063673724.html

الدفاع الروسية: كييف تعرقل عملية إجلاء المدنيين من منطقة مصنع "آزوت" للكيماويات

الدفاع الروسية: كييف تعرقل عملية إجلاء المدنيين من منطقة مصنع "آزوت" للكيماويات

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن المسلحين الأوكرانيين عمدوا اليوم إلى تقويض عملية إجلاء... 15.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-15T19:24+0000

2022-06-15T19:24+0000

2022-06-15T19:24+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0c/1063468869_0:137:3155:1911_1920x0_80_0_0_04140dacfc60964bfaf588f8380e5673.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، في إحاطة منوها إلى قيام الجانب الروسي بفتح ممر إنساني اليوم في الساعة 08:00 صباحا، بتوقيت موسكو، لإجلاء السكان المدنيين من منطقة مصنع "آزوت" في اتجاه مدينة سفاتوفو بجمهورية لوغانسك: "رغم التدابير غير المسبوقة التي اتخذتها روسيا، فإن سلطات كييف قامت بتقويض العملية الإنسانية، فقد رصدت وسائل السيطرة، بما في ذلك الطائرات المسيرة، عدة انتهاكات لوقف إطلاق النار. تم إطلاق نار عشوائي من منطقة مصنع "آزوت" باتجاه المناطق السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك (بإطلاق قذائف 120 ملم من الساعة 08:20، وقصف من الدبابات من الساعة 9:40)".وأضاف ميزينتسيف، أن "روسيا تعلن علنًا ورسمياً أنه لا توجد عوائق أمام خروج المدنيين من أراضي مصنع أزوت، باستثناء القرار المبدئي لسلطات كييف نفسها وقادة التشكيلات القومية بمواصلة إبقاء المدنيين كدروع بشرية ".رئيس قسم التنظيم في الفيلق الثاني التابع للقوات المسلحة بجمهورية لوغانسك الشعبية، ألكسندر نيكيشين، أعلن اليوم الأربعاء، أن المدنيين المتواجدين في مصنع "آزوت" بالقرب من سيفيرودونتسك، شرقي البلاد أقل من 1500 شخص.وقال نيكشين للصحفيين: "كانت لدينا معلومات عن وجود 1500 مدني هناك، والآن نعلم أن أعدادهم أقل بكثير. هناك من يمكنه الخروج من المصنع في مجموعات من خمسة إلى عشرة أشخاص".ووفقا له، في الملجأ عند البوابة الأولى للمصنع، الذي يخضع لسيطرة العسكريين الأوكرانيين، يوجد 70-75 مدنيًا.وفي سياق متصل، أعلن مساعد وزير الداخلية بجمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، في وقت سابق، أن نحو ألفين وخمسمائة جندي يتواجدون في ن قبل القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك الشعبية، في مدينة سيفيرودونيتسك.وفي سياق متصل، أعلن مساعد وزير الداخلية بجمهورية لوهانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، في وقت سابق، أن نحو ألفين وخمسمائة جندي يتواجدون في منطقة مصنع "آزوت" الكيميائي في مدينة سيفيرودونيتسك، مشيراً إلى أن نسبة المرتزقة الأجانب تمثل نحو 25 في المئة.وكان وزير الدفاع الروسي، قد أعلن في 7 يونيو/حزيران الجاري، تحرير97 في المئة من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، بهدف حماية جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220615/قوات-لوغانسك-الإخلاء-من-مصنع-أزوت-أصبح-مستحيلا-الآن-بسبب-قصف-القوات-الأوكرانية-1063629834.html

جمهورية لوغانسك الشعبية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية