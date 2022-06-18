صحيفة عبرية تكشف ثمن "المنطاد" الإسرائيلي بعد استيلاء "حماس" عليه
20:42 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 20:44 GMT 18.06.2022)
كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم السبت، عن الثمن الحقيقي لمعدات التصوير المتطورة الموجودة بداخل المنطاد الذي سقط في قطاع غزة، أمس الجمعة.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم السبت، أن تكلفة معدات التصوير والبالون الذي سقط في يد حركة حماس، أمس الجمعة، تبلغ حوالي 2 مليون شيكل (الشيكل يساوي 0.29 دولار أمريكي).
وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن البالون "المنطاد" الإسرائيلي الذي يستخدم في أغراض التجسس على قطاع غزة، قد سقط بعد اصطدامه بعمود إنارة في مدينة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وتمزق ولم تتمكن قوات الجيش الإسرائيلي من استعادته بعد استيلاء عناصر حركة حماس عليه.
נפילת בלון התצפית בבית חאנון אתמול: בגלל טעות מפעיל והשתהות בהורדת הבלונים עקב הרוחות;— יואב זיתון (@yoavzitun) June 18, 2022
הכבל נתקע בעמוד תאורה ליד הגבול ונשחק עד שנקרע, המנוף שהוזעק לא הספיק להגיע.
עלות אמצעי הצילום המתקדמים והבלון שנפלו ובידי חמאס: כ-2 מיליון שקלים.
צה"ל: האירוע מתוחקרhttps://t.co/NFdRtGpbhj pic.twitter.com/szgAbhj4Bb
وفي السياق نفسه، ذكر موقع إلكتروني عبري، اليوم السبت، أن قراصنة إيرانيين يقفون وراء إسقاط المنطاد الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، شمالي غزة.
وأفاد الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف، مساء اليوم السبت، بأن هاكرز إيرانيين تحت اسم Moses Staff قد أعلنوا مسؤوليتهم عن سقوط منطاد "بالون" إسرائيلي، مساء أمس الجمعة، فوق منطقة شمالي غزة.
קבוצת האקרים איראנית: "אנחנו הפלנו את בלון התצפית של צה"ל"https://t.co/5e7yvNZrn7 pic.twitter.com/22rmT8gS3p— 🇮🇱💙 MivzakLive News - חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) June 18, 2022
وكتب الهاكرز الإيرانيون على قناتهم الخاصة على "تليغرام"، أنهم سبق وحذروا من انطلاق هجمات وهي ضربات ستستمر في جميع الاتجاهات، والمنطاد مجرد بداية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أجرى تحقيقا تبين من خلاله أن المنطاد/البالون الذي يستخدم في جمع المعلومات فوق قطاع غزة قد سقط لأسباب فنية، وبعدها قرر الجيش إنزال جميع بالونات المراقبة في غزة وإجراء تدقيق حتى لا يتكرر الحادث.
בלון תצפית של צה"ל נפל בשטח רצועת עזה; הפלסטינים מדווחים על תקיפה ישראלית בצפון הרצועה@ItayBlumental @nurityohanan pic.twitter.com/oceYpZoojH— כאן חדשות (@kann_news) June 17, 2022
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، أن منطادا تابعا للجيش الإسرائيلي سقط شمالي قطاع غزة، وأن الفلسطينيين يقومون بفحصه، أما الجيش الإسرائيلي ففتح تحقيقا حول إذا ما كان قد سقط بنيران الجيش نفسه أو بنيران فلسطينية.
وأكدت القناة العبرية الـ 13 أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية فحص دقيقة حول إذا ما تم إطلاق نار من سلاح ثقيل تجاه المنطاد "البالون" العسكري أو سقط بنيران فلسطينية، خاصة وأن الجيش قام بإطلاق النيران في المنطقة التي سقط فيها المنطاد، أيضا.
وأوضح الموقع الإلكتروني مفزاك لايف أن البالون ومعدات التصوير الموجودة فيه سقطت في أيدي حركة حماس، وأن الجيش الإسرائيلي أطلق، فور سقوط المنطاد، نيران المدفعية على المنطقة التي سقط فيها تخوفا من تسرب المعلومات.