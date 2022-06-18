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https://arabic.sputniknews.com/20220618/غانتس-مستعدون-للرد-بقوة-على-أي-ضرر-يلحق-بالإسرائيليين-في-تركيا-أو-أي-مكان-1063829120.html
غانتس: مستعدون للرد بقوة على أي ضرر يلحق بالإسرائيليين في تركيا أو أي مكان
غانتس: مستعدون للرد بقوة على أي ضرر يلحق بالإسرائيليين في تركيا أو أي مكان
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل تستعد للرد بقوة على أي ضرر يلحق بمواطنيها في أي مكان، وذلك على وقع تهديدات تقول تل أبيب... 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T17:28+0000
2022-06-18T17:28+0000
بيني غانتس
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ودعا غانتس مواطني بلاده المقيمين في تركيا إلى "الانصياع لتعليمات مسؤولي الأمن"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضاف: "إسرائيل تعمل على إحباط المحاولات الإيرانية لشن هجوم، وتستعد للرد بقوة على أي أذى يلحق بالمواطنين الإسرائيليين - في أي مكان".ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية إن هناك "مجموعات إرهابية إيرانية لم يتم رصدها بعد تحاول "اصطياد إسرائيليين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التعرف عليهم في مواقع سياحية كبرى في اسطنبول، بغرض الاختطاف أو إطلاق النار عليهم".وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من هجمات إيرانية قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد على ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220618/صحيفة-عبرية-إيران-ستهاجم-مواطنين-إسرائيليين-خلال-ساعات-1063821932.html
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بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, إيران

غانتس: مستعدون للرد بقوة على أي ضرر يلحق بالإسرائيليين في تركيا أو أي مكان

17:28 GMT 18.06.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUMوزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© AFP 2022 / SAMUEL CORUM
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل تستعد للرد بقوة على أي ضرر يلحق بمواطنيها في أي مكان، وذلك على وقع تهديدات تقول تل أبيب إنهم يتعرضون لها في تركيا من قبل خلايا إيرانية.
ودعا غانتس مواطني بلاده المقيمين في تركيا إلى "الانصياع لتعليمات مسؤولي الأمن"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضاف: "إسرائيل تعمل على إحباط المحاولات الإيرانية لشن هجوم، وتستعد للرد بقوة على أي أذى يلحق بالمواطنين الإسرائيليين - في أي مكان".
ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية إن هناك "مجموعات إرهابية إيرانية لم يتم رصدها بعد تحاول "اصطياد إسرائيليين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التعرف عليهم في مواقع سياحية كبرى في اسطنبول، بغرض الاختطاف أو إطلاق النار عليهم".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية أن تحذيرات صدرت للمواطنين الإسرائيليين في تركيا من هجمات إيرانية قد تحدث خلال ساعات داخل الأراضي التركية.
مسجد آيا صوفيا الكبير في اسطنبول، 1 أبريل 2022، عشية اليوم الأول من شهر رمضان المبارك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
صحيفة عبرية: إيران ستهاجم مواطنين إسرائيليين خلال ساعات
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وأكدت الصحيفة أن المخابرات الإسرائيلية أطلقت تحذيرات عديدة ومختلفة لمواطنيها في الأراضي التركية، خاصة في مدينة إسطنبول من الخروج لوجود مخطط إيراني لاستهدافهم، بدعوى أن عملاء أو خلايا إيرانية تحاول الوصول لفنادق إسطنبول يقيم فيها إسرائيليون.
وتتخوف الاستخبارات الإسرائيلية من عدم تمكن الشرطة التركية من إحباط الهجمات الإيرانية تجاه المواطنين الإسرائيليين خاصة وأن عددهم يزيد على ألفي مواطن يتجولون في الأراضي التركية.
وكانت إسرائيل قد حثت، في وقت سابق، جميع مواطنيها على مغادرة تركيا فورا، بدعوى تصاعد خطر هجمات إيرانية انتقامية، ردا على مقتل عدد من المسؤولين في طهران في هجمات في الفترة الأخيرة نُسبت لإسرائيل.
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