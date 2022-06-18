https://arabic.sputniknews.com/20220618/لابيد-إسرائيل-ستفعل-كل-ما-بوسعها-لوقف-البرنامج-النووي-الإيراني-1063824272.html
لابيد: إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني
لابيد: إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني
قال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم السبت، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T15:33+0000
2022-06-18T15:33+0000
2022-06-18T15:33+0000
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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أنه أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، شدد خلالها على أن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني والدفاع عن نفسها.وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي أنه بحث مع هافيستو تطورات الوضع في أوكرانيا، وقرار فنلندا الانضمام إلى حلف "الناتو".وتأتي تصريحات لابيد في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
لابيد: إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني
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قال يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم السبت، إن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها أنه أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع نظيره الفنلندي، بيكا هافيستو، شدد خلالها على أن إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لوقف البرنامج النووي الإيراني والدفاع عن نفسها.
وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي
أنه بحث مع هافيستو تطورات الوضع في أوكرانيا، وقرار فنلندا الانضمام إلى حلف "الناتو".
وتأتي تصريحات لابيد في وقت يهيمن فيه الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.
واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص
ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015، بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/أيار 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.