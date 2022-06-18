عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220618/ماعز-باكستانية-تدخل-موسوعة-غينيس-فيديو-1063836130.html
ماعز باكستانية تدخل موسوعة غينيس... فيديو
ماعز باكستانية تدخل موسوعة غينيس... فيديو
دخلت ماعز باكستانية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما سجلت أطول أذني ماعز في العالم. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:58+0000
2022-06-18T20:58+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102380/85/1023808580_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_78ec88a2db4ad9d6702856266f02390f.jpg
تعيش الماعز الباكستانية في منطقة كراتشي في باكستان ويطلق عليها اسم "سيمبا".ويصل طول أذني الماعز "سيمبا" إلى 48 سنتيمترا، وتم تسجيلها في موسوعة غينيس بسبب امتلاكها أطول أذنين في العالم.ويبلغ عمر الماعز سيمبا عدة أسابيع وهي من سلالة "نوبي" المعروفة بطول الأذن، إلا أن حالة هذه الماعز ربما تكون بسبب طفرة جينية.يذكر أن أذن المعاز تقوم بهمة حيوية بالنسبة لها خاصة في الأجواء الحارة، حيث تساهم في حمايتها من ارتفاع الحرارة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102380/85/1023808580_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_76db059f1d648e185bebd458785bb906.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

ماعز باكستانية تدخل موسوعة غينيس... فيديو

20:58 GMT 18.06.2022
© Sputnik . Dmitry Vinogradovماعز
ماعز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2022
© Sputnik . Dmitry Vinogradov
تابعنا عبرTelegram
دخلت ماعز باكستانية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما سجلت أطول أذني ماعز في العالم.
تعيش الماعز الباكستانية في منطقة كراتشي في باكستان ويطلق عليها اسم "سيمبا".
ويصل طول أذني الماعز "سيمبا" إلى 48 سنتيمترا، وتم تسجيلها في موسوعة غينيس بسبب امتلاكها أطول أذنين في العالم.
ويبلغ عمر الماعز سيمبا عدة أسابيع وهي من سلالة "نوبي" المعروفة بطول الأذن، إلا أن حالة هذه الماعز ربما تكون بسبب طفرة جينية.
يذكر أن أذن المعاز تقوم بهمة حيوية بالنسبة لها خاصة في الأجواء الحارة، حيث تساهم في حمايتها من ارتفاع الحرارة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции на Харьковском направлении, на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала