https://arabic.sputniknews.com/20220618/ماعز-باكستانية-تدخل-موسوعة-غينيس-فيديو-1063836130.html
ماعز باكستانية تدخل موسوعة غينيس... فيديو
ماعز باكستانية تدخل موسوعة غينيس... فيديو
دخلت ماعز باكستانية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما سجلت أطول أذني ماعز في العالم. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T20:58+0000
2022-06-18T20:58+0000
2022-06-18T20:58+0000
منوعات
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تعيش الماعز الباكستانية في منطقة كراتشي في باكستان ويطلق عليها اسم "سيمبا".ويصل طول أذني الماعز "سيمبا" إلى 48 سنتيمترا، وتم تسجيلها في موسوعة غينيس بسبب امتلاكها أطول أذنين في العالم.ويبلغ عمر الماعز سيمبا عدة أسابيع وهي من سلالة "نوبي" المعروفة بطول الأذن، إلا أن حالة هذه الماعز ربما تكون بسبب طفرة جينية.يذكر أن أذن المعاز تقوم بهمة حيوية بالنسبة لها خاصة في الأجواء الحارة، حيث تساهم في حمايتها من ارتفاع الحرارة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
ماعز باكستانية تدخل موسوعة غينيس... فيديو
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دخلت ماعز باكستانية موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما سجلت أطول أذني ماعز في العالم.
تعيش الماعز الباكستانية في منطقة كراتشي في باكستان ويطلق عليها اسم "سيمبا".
ويصل طول أذني الماعز "سيمبا" إلى 48 سنتيمترا، وتم تسجيلها في موسوعة غينيس بسبب امتلاكها أطول أذنين
في العالم.
ويبلغ عمر الماعز سيمبا عدة أسابيع وهي من سلالة "نوبي" المعروفة بطول الأذن، إلا أن حالة هذه الماعز ربما تكون بسبب طفرة جينية.
يذكر أن أذن المعاز
تقوم بهمة حيوية بالنسبة لها خاصة في الأجواء الحارة، حيث تساهم في حمايتها من ارتفاع الحرارة.