https://arabic.sputniknews.com/20220618/مصرع-4-أشخاص-وإصابة-آخر-في-حادث-إطلاق-نار-شمال-المكسيك-1063799055.html
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار شمال المكسيك
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار شمال المكسيك
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر في حادث إطلاق نار في مطعم بولاية تشيواوا شمال المكسيك. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T03:24+0000
2022-06-18T03:24+0000
2022-06-18T03:24+0000
أخبار المكسيك
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وحسب السلطات المكسيكية، فقد فارق أربعة أشخاص الحياة على الفور بعد إصابتهم بطلقات نارية، من مسلحين شنوا هجوما على مطعم في الولاية الشمالية حيث تنتشر عصابات المخدرات.وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات التي توصلت إليها السلطات تشير إلى انتماء المسلحين لمجموعة مجهولة. مشيرة إلى أن الجريمة يرجح أن تكون تصفية حسابات بين العصابات الإجرامية.وتشهد الولايات الشمالية للمكسيك حوادث مماثلة بشكل متواتر، وتكون في الغالب بين العصابات الإجرامية للاتجار في المخدرات المنتشرة بشكل كبير وتتنافس للسيطرة على المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/المكسيك-تصدر-حوالي-7-آلاف-وثيقة-عبور-لمهاجرين-غير-نظاميين-جنوب-البلاد-1063504879.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المكسيك
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث إطلاق نار شمال المكسيك
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر في حادث إطلاق نار في مطعم بولاية تشيواوا شمال المكسيك.
وحسب السلطات المكسيكية، فقد فارق أربعة أشخاص الحياة على الفور بعد إصابتهم بطلقات نارية
، من مسلحين شنوا هجوما على مطعم في الولاية الشمالية حيث تنتشر عصابات المخدرات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المعطيات التي توصلت إليها السلطات تشير إلى انتماء المسلحين لمجموعة مجهولة. مشيرة إلى أن الجريمة يرجح أن تكون تصفية حسابات بين العصابات الإجرامية.
وتشهد الولايات الشمالية للمكسيك حوادث مماثلة بشكل متواتر، وتكون في الغالب بين العصابات الإجرامية للاتجار في المخدرات المنتشرة بشكل كبير وتتنافس للسيطرة على المنطقة.