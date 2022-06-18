https://arabic.sputniknews.com/20220618/ميدفيديف-يطرح-تساؤلا-حول-ماهية-المفاوضات-مع-أوكرنيا-1063812182.html
ميدفيديف يطرح تساؤلا حول "ماهية" المفاوضات مع أوكرنيا
ميدفيديف يطرح تساؤلا حول "ماهية" المفاوضات مع أوكرنيا
علق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على اعتبار أوكرانيا أن المفاوضات مع روسيا يمكن استئنافها في نهاية أغسطس/آب الجاري. 18.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-18T11:55+0000
2022-06-18T11:55+0000
2022-06-18T11:58+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "يرى كبير المفاوضين الأوكرانيين أنه من الممكن استئناف المفاوضات مع روسيا اعتبارًا من نهاية أغسطس، وبالتالي يمكن طرح السؤال حول ما الذي يجب التحدث عنه ومع من".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، في 17 يونيو/حزيران، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا "لا يمكن استبعادها أبدا"، ولا يوجد حتى الآن أي تقدم من جانب كييف.وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تقدم في عملية التفاوض وما إذا كان من الممكن استئناف المفاوضات: "لا يمكن أبدا استبعاد المفاوضات، لكن لا يوجد تقدم حتى الآن".وبدأت المشاورات الروسية الأوكرانية، في نهاية فبراير/شباط الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجهًا لوجه في بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات عبر مؤتمرات الفيديو، كما عقد الوفدان في نهاية مارس/آذار، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/بوتين-روسيا-بذلت-كل-ما-في-وسعها-لخلق-علاقات-إيجابية-مع-أوكرانيا-1063792478.html
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روسيا
ميدفيديف يطرح تساؤلا حول "ماهية" المفاوضات مع أوكرنيا
11:55 GMT 18.06.2022 (تم التحديث: 11:58 GMT 18.06.2022) تابعنا عبر
علق دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على اعتبار أوكرانيا أن المفاوضات مع روسيا يمكن استئنافها في نهاية أغسطس/آب الجاري.
وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام
": "يرى كبير المفاوضين الأوكرانيين أنه من الممكن استئناف المفاوضات مع روسيا اعتبارًا من نهاية أغسطس، وبالتالي يمكن طرح السؤال حول ما الذي يجب التحدث عنه ومع من".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، في 17 يونيو/حزيران، بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا "لا يمكن استبعادها أبدا"، ولا يوجد حتى الآن أي تقدم من جانب كييف.
وقال بيسكوف
، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك تقدم في عملية التفاوض وما إذا كان من الممكن استئناف المفاوضات: "لا يمكن أبدا استبعاد المفاوضات، لكن لا يوجد تقدم حتى الآن".
وبدأت المشاورات الروسية الأوكرانية، في نهاية فبراير/شباط الماضي، حيث عقد الوفدان اجتماعين وجهًا لوجه في بيلاروس، وبعد ذلك تقرر مواصلة المشاورات عبر مؤتمرات الفيديو، كما عقد الوفدان في نهاية مارس/آذار، جولة أخرى من المحادثات في إسطنبول لبحث القضايا الخلافية، وإيجاد مخرج للنزاع.