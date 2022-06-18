https://arabic.sputniknews.com/20220618/-7-نصائح-مفاجئة-لمواجهة-الحر-الشديد-1063824595.html

7 نصائح مفاجئة لمواجهة الحر الشديد

7 نصائح مفاجئة لمواجهة الحر الشديد

تواجه دول جنوب أوروبا موجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، ما حدا بخبراء إلى مشاركة مجموعة من النصائح حول كيفية الحفاظ على البرودة في الحرارة... 18.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-18T15:46+0000

2022-06-18T15:46+0000

2022-06-18T15:49+0000

الصحة

منوعات

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وأمس الجمعة، شهدت بريطانيا، ارتفاع درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية (93 فهرنهايت)، ودعت السلطات الصحية المواطنين إلى تجنب الخروج من المنازل بين الساعة 11 صباحا إلى 3 عصرا إلا للضرورة، لاسيما كبار السن والأطفال والرضع، بحسب "ديلي ميل".وشارك الخبراء مجموعة من النصائح حول كيفية الحفاظ على البرودة في درجات الحرارة المرتفعة.1. خذ حماما دافئا قبل النومبينما قد يختار الكثيرون الحمام الجليدي خلال درجات الحرارة المرتفعة يوصي الخبراء في الواقع بالعكس للبقاء هادئا في الليل.تتبع درجات حرارة الجسم الأساسية دورة مدتها 24 ساعة، وتنخفض المستويات بنحو درجتين مئويتين في الليل.يسمح انخفاض درجة الحرارة للجسم بالحفاظ على الطاقة وتوجيهها إلى الأعضاء التي تحتاجها.ومع ذلك، يمكن أن تتعطل الدورة خلال فترات الطقس الحار، مما قد يتسبب في نوم ليلي بائس.ومع ذلك، يقول العلم أن الحمامات الساخنة يمكن أن تساعدك على التهدئة بسرعة.وذلك لأن الماء الدافئ يتسبب في تمدد الأوعية الدموية الموجودة على سطح الجلد، مما يؤدي إلى اندفاع الدم إلى أطرافك. بمجرد الخروج من الحمام، يؤدي ذلك إلى تبريد الجسم بسرعة.تقول هايلي ثيستلتون، خبيرة النوم في SleepSeeker: "قد يبدو الأمر عكس ما يجب أن تفعله (..) لكن الأمر يستحق أخذ حمام دافئ قبل ساعة أو ساعتين من موعد النوم لأن هذا يساعد في خفض درجة حرارة جسمك بعد مغادرة الحمام ويتكيف جسمك مع البيئة الأكثر برودة".2. تناول الطعام الحارقد يكون هناك سبب آخر يجعل البلدان الأكثر سخونة في العالم في جنوب آسيا وأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي تحب تناول الأطعمة الغنية بالتوابل.على الرغم من أنه قد يبدو أيضا أنه يأتي بنتائج عكسية، إلا أن الأطباق الحارة الإضافية يمكن أن تهدئ من روعك.يرفع الطعام الحار درجة حرارة الجسم الداخلية، مما يعكس درجة حرارة الطقس، هذا يسبب لك التعرق وبمجرد استخدام حرارة جسمك لتبخير الرطوبة تبدأ في التهدئة.يوصي ديف جيبسون من موقع Sleep Site، بتناول الأطعمة الغنية بالتوابل قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل خلال موجة الحر.3. ضع الملاءات في الفريزربعد يوم طويل في الشمس، يريد الجميع العودة إلى فراش بارد لطيف.كما هو الحال مع خدعة الاستحمام بالماء الساخن قبل النوم، يساعد الاسترخاء في ملاءات باردة على السماح بانخفاض درجة حرارة الجسم بمقدار 2 درجة مئوية المطلوبة للنوم الجيد.هذا يبردك مباشرة من الخارج إلى الداخل، ويمنع ارتفاع درجة الحرارة الداخلية مرة أخرى أثناء إعادة تكيفها مع الخارج.يقول الدكتور مايك فاركوهار، استشاري طب النوم في مستشفى الأطفال في إيفلينا لندن، إن وضع أغطية الفراش في الفريزر لبضع دقائق ليلا سيساعدك على البقاء هادئا طوال نومك.لكن تأكد من وضعها في أكياس بلاستيكية أولا لمنع الفراش المتسخ من تلويث الطعام أو العكس.4. ضع وعاء من الثلج أمام المروحةنظرا لأن معظم البريطانيين لا يمتلكون وحدة تكييف هواء في منازلهم، يلجأ الكثيرون إلى وضع الثلج أمام مروحتهم الكهربائية.ينخفض الهواء المحيط بالثلج إلى درجات حرارة قريبة من درجة التجمد وتساعد المروحة في دفع هذا عبر الغرفة.يقول الخبراء في Good Housekeeping Institute: "مع مرور الهواء فوق الثلج، سيتم تبريده وسينشر هواء بارد منعش في جميع أنحاء الغرفة".5.تجنب الكافيين والكحوليمكن أن تسبب المشروبات المحتوية على الكافيين، مثل الشاي والقهوة، الجفاف، وهو أحد أكبر عوامل الخطر التي تواجهها أثناء موجة الحر.وينطبق الشيء نفسه على الكحول، فالإفراط في تناول البيرة والكوكتيلات في الشمس، يعرض الناس لخطر الإصابة بالجفاف.يعمل كل من الكافيين والكحول على تثبيط هرمون ADH، والذي عادة ما يتسبب في احتفاظ الكلى بالماء، ما يجعلك تتبول أكثر مما ينبغي، مما يؤدي إلى الجفاف.يمكن أن يسبب الجفاف صداعا متقطعا وقد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية إذا وصلت إلى نقطة الغثيان ولم تتمكن من شرب الماء نتيجة لذلك.تقول الدكتورة لويز سميث، مديرة الصحة العامة لمجلس مقاطعة نورفولك، للناس أن يتجنبوا شرب الكحوليات والكافيين حيثما أمكن ذلك.6. ارتدِ ملابس فضفاضةقمصان الكتان والفساتين الصيفية مثالية للتغلب على أشعة الشمس الحارقة.يمكن أن تجعلك الملابس الضيقة تشعر بالحرارة من خلال تكوين طبقة عازلة من الهواء بين جسمك والعالم الخارجي.حذرت الدكتورة هيلاري جونز كبار السن من ضرورة التأكد من ارتداء ملابس فضفاضة - والقليل منها - أو المخاطرة بالإغماء والسقوط.7. افصل الشواحن الخاصة بكتعتبر الشواحن الكهربائية مصدرا آخر غير متوقع للحرارة غير الضرورية، حيث ينصح الخبراء الأشخاص بفصل جميع الأجهزة قبل النوم ونقلها إلى غرفة أخرى أثناء النوم.يمكن أن تتسبب أجهزة الشحن في زيادة سخونة الأجهزة بمجرد وصولها إلى "البطارية ممتلئة"، مما يتسبب في حدوث مصدر آخر للحرارة في الغرف.يقول الخبراء إنه كلما زاد عدد الأجهزة - من الهواتف إلى الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر - الموصولة بالطاقة، زادت الحرارة المنتجة.ويؤكدون أن "الإلكترونيات تولد حرارة أكثر بكثير مما تدرك".يوصي الخبراء بفصل الأجهزة بمجرد وصولها إلى 100%، لمنعها من الوصول إلى درجات حرارة عالية جدا.

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