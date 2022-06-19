https://arabic.sputniknews.com/20220619/أمريكا-ترسل-مقاتلات-شبح-بصواريخ-مضادة-للطائرات-إلى-منطقة-قريبة-من-أوكرانيا-في-رحلة-نادرة-1063870737.html

أمريكا ترسل مقاتلات شبح بصواريخ مضادة للطائرات إلى منطقة قريبة من أوكرانيا في "رحلة نادرة"

أمريكا ترسل مقاتلات شبح بصواريخ مضادة للطائرات إلى منطقة قريبة من أوكرانيا في "رحلة نادرة"

كشفت مجلة متخصصة في السلاح والعتاد العسكري عن قيام أمريكا بإرسال مقاتلات شبح من فئة "إف 35" في رحلة نادرة إلى منطقة قريبة من أوكرانيا، في ظل توتر كبير تشهده... 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T15:54+0000

2022-06-19T15:54+0000

2022-06-19T15:54+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

رصد عسكري

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101930/36/1019303635_0:505:4849:3233_1920x0_80_0_0_f6ac47a7b8816fdd0e18d600b22c5704.jpg

وأشارت المصادر إلى أنه في تاريخ 17 يونيو/ حزيران، هبطت مقاتلتان من فئة الجيل الخامس من طراز "إف 35" تابعتان للحرس الوطني الأمريكي في مطار "بتروفيك" العسكري بالقرب من مدينة إسكوبيه في مقدونيا الشمالية، وهي عضو في حلف "الناتو".وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، زودت المقاتلتان بصواريخ جو- جو موجهة من طراز "AIM-120".ونوهت المجلة إلى أن هذه الرحلات للمقاتلات الأمريكية من هذه الفئة مع تزويدها بمثل هذه الصواريخ نادرة نسبيا.واعتبرت المجلة أن نشر لقطات لهذه المقاتلات بشكل مستمر على أنه "مؤشر على الجهود المبذولة للإشارة إلى الخصم في أوقات التوترات الشديدة، في هذه الحالة روسيا".وبينت المجلة أن مقدونيا الشمالية "تتمتع بموقع مثالي للعمليات ضد القوات الروسية في أوكرانيا".المقاتلات الأمريكية تواجه مشكلة حقيقيةلكن المجلة نوهت إلى أن روسيا نشرت على حدودها الشرقية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أقوى مقاتلاتها من فئة "سو 35" المزودة بأنظمة الدفاع الجوي بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 400" على أراضيها وعلى أراضي بيلاروسيا الحليفة، وأشارت المجلة إلى أن:ونوهت المجلة إلى أن المقاتلة الأمريكية المرسلة "إف 35" لديها بالفعل مشكلة حقيقية تتمثل بوجود 800 عيب في الطائرة على الرغم من قدرتها على التخفي عند المسافات البعيدة، "مما يعني أنها لا تزال بعيدة عن الاستعداد للقتال عالي الاشتباك"، بحسب توصيف الجلة.

https://arabic.sputniknews.com/20220619/صواريخ-كاليبر-الروسية-تستهدف-اجتماعا-لقيادة-الجيش-الأوكراني-وتحييد-50-جنرالا-من-كبار-المسؤولين-1063861844.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, العالم