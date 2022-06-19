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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220619/أمريكا-ترسل-مقاتلات-شبح-بصواريخ-مضادة-للطائرات-إلى-منطقة-قريبة-من-أوكرانيا-في-رحلة-نادرة-1063870737.html
أمريكا ترسل مقاتلات شبح بصواريخ مضادة للطائرات إلى منطقة قريبة من أوكرانيا في "رحلة نادرة"
أمريكا ترسل مقاتلات شبح بصواريخ مضادة للطائرات إلى منطقة قريبة من أوكرانيا في "رحلة نادرة"
كشفت مجلة متخصصة في السلاح والعتاد العسكري عن قيام أمريكا بإرسال مقاتلات شبح من فئة "إف 35" في رحلة نادرة إلى منطقة قريبة من أوكرانيا، في ظل توتر كبير تشهده... 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T15:54+0000
2022-06-19T15:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
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وأشارت المصادر إلى أنه في تاريخ 17 يونيو/ حزيران، هبطت مقاتلتان من فئة الجيل الخامس من طراز "إف 35" تابعتان للحرس الوطني الأمريكي في مطار "بتروفيك" العسكري بالقرب من مدينة إسكوبيه في مقدونيا الشمالية، وهي عضو في حلف "الناتو".وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، زودت المقاتلتان بصواريخ جو- جو موجهة من طراز "AIM-120".ونوهت المجلة إلى أن هذه الرحلات للمقاتلات الأمريكية من هذه الفئة مع تزويدها بمثل هذه الصواريخ نادرة نسبيا.واعتبرت المجلة أن نشر لقطات لهذه المقاتلات بشكل مستمر على أنه "مؤشر على الجهود المبذولة للإشارة إلى الخصم في أوقات التوترات الشديدة، في هذه الحالة روسيا".وبينت المجلة أن مقدونيا الشمالية "تتمتع بموقع مثالي للعمليات ضد القوات الروسية في أوكرانيا".المقاتلات الأمريكية تواجه مشكلة حقيقيةلكن المجلة نوهت إلى أن روسيا نشرت على حدودها الشرقية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أقوى مقاتلاتها من فئة "سو 35" المزودة بأنظمة الدفاع الجوي بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 400" على أراضيها وعلى أراضي بيلاروسيا الحليفة، وأشارت المجلة إلى أن:ونوهت المجلة إلى أن المقاتلة الأمريكية المرسلة "إف 35" لديها بالفعل مشكلة حقيقية تتمثل بوجود 800 عيب في الطائرة على الرغم من قدرتها على التخفي عند المسافات البعيدة، "مما يعني أنها لا تزال بعيدة عن الاستعداد للقتال عالي الاشتباك"، بحسب توصيف الجلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/صواريخ-كاليبر-الروسية-تستهدف-اجتماعا-لقيادة-الجيش-الأوكراني-وتحييد-50-جنرالا-من-كبار-المسؤولين-1063861844.html
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رصد عسكري, العالم

أمريكا ترسل مقاتلات شبح بصواريخ مضادة للطائرات إلى منطقة قريبة من أوكرانيا في "رحلة نادرة"

15:54 GMT 19.06.2022
© AFP 2022مقاتلة أف - 35
مقاتلة أف - 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022
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كشفت مجلة متخصصة في السلاح والعتاد العسكري عن قيام أمريكا بإرسال مقاتلات شبح من فئة "إف 35" في رحلة نادرة إلى منطقة قريبة من أوكرانيا، في ظل توتر كبير تشهده العلاقات بين موسكو وواشنطن بسبب الدعم الأمريكي للمتطرفين في أوكرانيا بالسلاح بشكل مباشر.
وأشارت المصادر إلى أنه في تاريخ 17 يونيو/ حزيران، هبطت مقاتلتان من فئة الجيل الخامس من طراز "إف 35" تابعتان للحرس الوطني الأمريكي في مطار "بتروفيك" العسكري بالقرب من مدينة إسكوبيه في مقدونيا الشمالية، وهي عضو في حلف "الناتو".
وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالسلاح والعتاد العسكري، زودت المقاتلتان بصواريخ جو- جو موجهة من طراز "AIM-120".
ونوهت المجلة إلى أن هذه الرحلات للمقاتلات الأمريكية من هذه الفئة مع تزويدها بمثل هذه الصواريخ نادرة نسبيا.
واعتبرت المجلة أن نشر لقطات لهذه المقاتلات بشكل مستمر على أنه "مؤشر على الجهود المبذولة للإشارة إلى الخصم في أوقات التوترات الشديدة، في هذه الحالة روسيا".
وبينت المجلة أن مقدونيا الشمالية "تتمتع بموقع مثالي للعمليات ضد القوات الروسية في أوكرانيا".

المقاتلات الأمريكية تواجه مشكلة حقيقية

لكن المجلة نوهت إلى أن روسيا نشرت على حدودها الشرقية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أقوى مقاتلاتها من فئة "سو 35" المزودة بأنظمة الدفاع الجوي بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 400" على أراضيها وعلى أراضي بيلاروسيا الحليفة، وأشارت المجلة إلى أن:

"مقاتلات "سو 35" تستخدم رادارات "L-Band AESA" ورادار "Irbis-E" تم تطويره خصيصا لمواجهة الأهداف المتخفية، كما تم تطوير "إس 400" أيضا لتوفير قدرات مضادة للتخفي".

القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صواريخ "كاليبر" الروسية تستهدف اجتماعا لقيادة الجيش الأوكراني وتحييد 50 جنرالا من كبار المسؤولين
13:29 GMT
ونوهت المجلة إلى أن المقاتلة الأمريكية المرسلة "إف 35" لديها بالفعل مشكلة حقيقية تتمثل بوجود 800 عيب في الطائرة على الرغم من قدرتها على التخفي عند المسافات البعيدة، "مما يعني أنها لا تزال بعيدة عن الاستعداد للقتال عالي الاشتباك"، بحسب توصيف الجلة.
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