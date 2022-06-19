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https://arabic.sputniknews.com/20220619/إصابة-مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-جيك-سوليفان-بفيروس-كورونا-1063841699.html
إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بفيروس كورونا
إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بفيروس كورونا
أثبتت الفحوصات، إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان بكوفيد-19. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T04:53+0000
2022-06-19T04:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
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وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بفيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن يرافق سوليفان الرئيس الأمريكي، جو بايدن لحضور اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية، نهاية الشهر الجاري.وأضاف واتسون أن سوليفان لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض.
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا

إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بفيروس كورونا

04:53 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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أثبتت الفحوصات، إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان بكوفيد-19.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بفيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن يرافق سوليفان الرئيس الأمريكي، جو بايدن لحضور اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية، نهاية الشهر الجاري.
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وأضاف واتسون أن سوليفان لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض.
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