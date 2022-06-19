https://arabic.sputniknews.com/20220619/إصابة-مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-جيك-سوليفان-بفيروس-كورونا-1063841699.html

إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بفيروس كورونا

إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بفيروس كورونا

أثبتت الفحوصات، إصابة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان بكوفيد-19. 19.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-19T04:53+0000

2022-06-19T04:53+0000

2022-06-19T04:53+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/10/1063742152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_71bffe46befd558500b70b3325c0c1e4.jpg

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، اليوم الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بفيروس كورونا المستجد.ومن المقرر أن يرافق سوليفان الرئيس الأمريكي، جو بايدن لحضور اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية، نهاية الشهر الجاري.وأضاف واتسون أن سوليفان لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض.

https://arabic.sputniknews.com/20220616/واشنطن-لم-نتواصل-مع-روسيا-حول-الأسيرين-الأمريكيين-ونتابع-أنباء-فقدان-أمريكي-ثالث-1063741043.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا