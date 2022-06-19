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https://arabic.sputniknews.com/20220619/إيلون-ماسك-يتمسك-بدعمه-لعملة-دوجكوين-رغم-مطالبته-بـ258-مليار-دولار-1063849522.html
إيلون ماسك يتمسك بدعمه لعملة "دوجكوين" رغم مطالبته بـ258 مليار دولار
إيلون ماسك يتمسك بدعمه لعملة "دوجكوين" رغم مطالبته بـ258 مليار دولار
أكد الملياردير، إيلون ماسك، دعمه لعملة "دوجكوين" الرقمية، على الرغم من رفع دعوى قضائية ضده تطالبه بمبلغ قد يكلفه ثروته بالكامل.‏ 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T09:54+0000
2022-06-19T09:54+0000
إيلون ماسك
مجتمع
منوعات
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وكتب ماسك، اليوم الأحد، عبر حسابه على "تويتر"، أنه سيواصل دعم عملة "دوجكوين".ويتحدى إيلون ماسك بتغريدته دعوى قضائية تم رفعها ضده مؤخرا بمبلغ 258 مليار دولار من قبل مستثمر "دوجكوين"، والذي يتهمه فيها بإدارة مخطط هرمي لدعم العملة المشفرة.وفي شكوى مقدمة في محكمة اتحادية في مانهاتن، اتهم المدعي، كيث جونسون، إيلون ماسك، وشركته للسيارات الكهربائية "تسلا"، وشركته للسياحة الفضائية "سبيس إكس" بالابتزاز، بسبب الترويج لـ"دوجكوين" ورفع سعرها فقط لترك السعر ينخفض.وقال نص الدعوى المرفوعة: "لقد كان المتهم (ماسك) يعلم منذ عام 2019 أن عملة "دوجكوين" ليس لها قيمة، ورغم ذلك قام بالترويج للربح من تداولها".وأضافت موضحة: "لقد استخدم إيلون ماسك قاعدته كأغنى رجل في العالم لتشغيل نظام هرم "دوجكوين" والتلاعب به من أجل الربح والعرض والتسلية".ويسعى مقدم الدعوى القضائية، كيث جونسون، للحصول على تعويضات بقيمة 86 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاض القيمة السوقية لعملة "دوجكوين" منذ مايو/ أيار 2021، ويريد مضاعفة المبلغ 3 مرات، ليصل إلى 258 مليار.كما يطالب جونسون في دعواه منع إيلون ماسك وشركاته من الترويج لـ"دوجكوين"، وأن يعلن القاضي أن تداول العملة المشفرة هو "مقامرة"، بموجب القانون الفيدرالي وقانون نيويورك.وفي يوم الخميس الماضي، تم تداول عملة "دوجكوين" عند نحو 5.8 سنتا، يوم الخميس الماضي، بانخفاض عن ذروتها في مايو 2021، عند نحو 74 سنتا أمريكيا.يشار إلى أن إيلون ماسك من أبرز الداعمين لعملة "دوجكوين"، وهي عملة مشفرة يابانية تحت عنوان "شيبا إينو"، والتي بدأت على شكل مزحة في عام 2013.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/عملة-دوجكوين-ترفع-قيمتها-السوقية-بعد-إعلان-إيلون-ماسك-1056222197.html
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إيلون ماسك, مجتمع, منوعات

إيلون ماسك يتمسك بدعمه لعملة "دوجكوين" رغم مطالبته بـ258 مليار دولار

09:54 GMT 19.06.2022
© AFP 2022 / RYAN LASHالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
الملياردير، إيلون ماسك
© AFP 2022 / RYAN LASH
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أكد الملياردير، إيلون ماسك، دعمه لعملة "دوجكوين" الرقمية، على الرغم من رفع دعوى قضائية ضده تطالبه بمبلغ قد يكلفه ثروته بالكامل.‏
وكتب ماسك، اليوم الأحد، عبر حسابه على "تويتر"، أنه سيواصل دعم عملة "دوجكوين".
ويتحدى إيلون ماسك بتغريدته دعوى قضائية تم رفعها ضده مؤخرا بمبلغ 258 مليار دولار من قبل مستثمر "دوجكوين"، والذي يتهمه فيها بإدارة مخطط هرمي لدعم العملة المشفرة.
وفي شكوى مقدمة في محكمة اتحادية في مانهاتن، اتهم المدعي، كيث جونسون، إيلون ماسك، وشركته للسيارات الكهربائية "تسلا"، وشركته للسياحة الفضائية "سبيس إكس" بالابتزاز، بسبب الترويج لـ"دوجكوين" ورفع سعرها فقط لترك السعر ينخفض.
وقال نص الدعوى المرفوعة: "لقد كان المتهم (ماسك) يعلم منذ عام 2019 أن عملة "دوجكوين" ليس لها قيمة، ورغم ذلك قام بالترويج للربح من تداولها".
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وأضافت موضحة: "لقد استخدم إيلون ماسك قاعدته كأغنى رجل في العالم لتشغيل نظام هرم "دوجكوين" والتلاعب به من أجل الربح والعرض والتسلية".
ويسعى مقدم الدعوى القضائية، كيث جونسون، للحصول على تعويضات بقيمة 86 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاض القيمة السوقية لعملة "دوجكوين" منذ مايو/ أيار 2021، ويريد مضاعفة المبلغ 3 مرات، ليصل إلى 258 مليار.
كما يطالب جونسون في دعواه منع إيلون ماسك وشركاته من الترويج لـ"دوجكوين"، وأن يعلن القاضي أن تداول العملة المشفرة هو "مقامرة"، بموجب القانون الفيدرالي وقانون نيويورك.
وفي يوم الخميس الماضي، تم تداول عملة "دوجكوين" عند نحو 5.8 سنتا، يوم الخميس الماضي، بانخفاض عن ذروتها في مايو 2021، عند نحو 74 سنتا أمريكيا.
يشار إلى أن إيلون ماسك من أبرز الداعمين لعملة "دوجكوين"، وهي عملة مشفرة يابانية تحت عنوان "شيبا إينو"، والتي بدأت على شكل مزحة في عام 2013.
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