https://arabic.sputniknews.com/20220619/الصين-تختبر-تكنولوجيا-ترسل-الطاقة-الشمسية-لاسلكيا-من-الفضاء-إلى-الأرض-1063846350.html
الصين تختبر تكنولوجيا ترسل الطاقة الشمسية لاسلكيا من الفضاء إلى الأرض
الصين تختبر تكنولوجيا ترسل الطاقة الشمسية لاسلكيا من الفضاء إلى الأرض
اختبر باحثون صينيون بنجاح تكنولوجيا قادرة في يوم من الأيام أن تنقل الطاقة الشمسية لاسلكيا من الفضاء الخارجي إلى الأرض. 19.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-19T08:27+0000
2022-06-19T08:27+0000
2022-06-19T08:27+0000
الصين
مجتمع
منوعات
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وتمكنت محطة طاقة نموذجية في جامعة شيديان في مقاطعة شنشي الصينية من التقاط أشعة الشمس العالية فوق الأرض وتحويلها إلى أشعة ميكروويف، ثم نقلها عبر الهواء إلى محطة استقبال على الأرض، حيث يمكن تحويلها مرة أخرى إلى كهرباء، وفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية.وبينما يرسل النموذج الحالي في المحطة الطاقة 55 مترا فقط عبر الهواء، فإن الباحثين يأملون في إمكانية توسيع التكنولوجيا يوما ما لإرسال الطاقة من الألواح الشمسية المدارية إلى الأرض.وقالت جامعة شيديان، في بيان صحفي، إن فريق البحث الذي يقف وراءها أجرى أخيرا اختبارات أمام لجنة من الخبراء الخارجيين، الذين تحققوا من نجاحها في 5 يونيو/ حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/على-شكل-حصان-محطة-طاقة-شمسية-مساحتها-13-مليون-متر-مربع-صور-1061555123.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, مجتمع, منوعات
الصين تختبر تكنولوجيا ترسل الطاقة الشمسية لاسلكيا من الفضاء إلى الأرض
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اختبر باحثون صينيون بنجاح تكنولوجيا قادرة في يوم من الأيام أن تنقل الطاقة الشمسية لاسلكيا من الفضاء الخارجي إلى الأرض.
وتمكنت محطة طاقة نموذجية في جامعة شيديان في مقاطعة شنشي الصينية من التقاط أشعة الشمس العالية فوق الأرض وتحويلها إلى أشعة ميكروويف، ثم نقلها عبر الهواء إلى محطة استقبال على الأرض، حيث يمكن تحويلها مرة أخرى إلى كهرباء، وفقا لوكالة "بلومبرغ"
الأمريكية.
وبينما يرسل النموذج الحالي في المحطة الطاقة 55 مترا فقط عبر الهواء، فإن الباحثين يأملون في إمكانية توسيع التكنولوجيا يوما ما لإرسال الطاقة من الألواح الشمسية المدارية إلى الأرض.
وقالت جامعة شيديان، في بيان صحفي، إن فريق البحث الذي يقف وراءها أجرى أخيرا اختبارات أمام لجنة من الخبراء الخارجيين، الذين تحققوا من نجاحها في 5 يونيو/ حزيران الجاري.